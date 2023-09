El gobernador Pedro Pierluisi radicará el domingo, 1 de octubre su candidatura a la reelección para los comicios generales de 2024, en medio de la creciente expectativa por que pueda ser retado en esa contienda por la comisionada residente Jenniffer González.

El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) ya había anunciado, hace unos días, que presentaría su radicación a principios de octubre, cuando la colectividad comenzará el proceso de evaluación interna de los aspirantes.

Hoy, martes, su equipo de campaña anunció que la radicación formal será el 1 de octubre, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, en una actividad que lleva por nombre “Puerto Rico tiene Líder”.

La invitación del evento, en la que predominan los tonos azules, está acompañada por un “QR Code” que invita a la gente a registrarse.

Invitación para el evento que el gobernador Pedro Pierluisi realizará el próximo 1 de octubre para radicar su candidatura a la reelección. (Suministrada)

“No es un secreto que el gobernador dijo ya que iba a aspirar (a la gobernación). Está enviando un mensaje claro de que va a la reelección y que lo acompañarán la mayoría de los incumbentes y líderes de nuestro partido, con la intención de continuar la obra ya encaminada”, dijo el ex secretario general del PNP y senador Carmelo Ríos.

Aunque ha manifestado que no descarta aspirar a ocupar la silla en La Fortaleza, la comisionada González ha reiterado que aún no ha tomado una decisión respecto a su futuro político.

Este escenario supondría una contienda primarista en el PNP por el cargo electivo de mayor jerarquía. Aun así, el gobernador ha dicho que no considera esa posibilidad porque no se ha materializado una vacante en Washington, y ha argumentado que las huestes novoprogresistas no quieren una primaria.

El período de radicación de candidaturas, de acuerdo con el Código Electoral, empieza el 1 de diciembre y se extiende hasta el 30 de diciembre. Sin embargo, antes que las candidaturas lleguen a la Comisión Estatal de Elecciones, cada partido político debe aprobar a los aspirantes a través de un comité calificador.