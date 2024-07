Pedro Pierluisi reitera su defensa a la consulta de status que convocó para el día de las elecciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Pierluisi vaticinó, incluso, que el plebiscito tendrá “buena” participación y que, independientemente de si el republicano Donald Trump regresa o no a la presidencia de Estados Unidos , es necesario expresar la voluntad ciudadana sobre el status. Trump, previamente, se ha expresado en contra de concederle la estadidad a la isla y hasta habló de intercambiarla por Groenlandia .

“Va a ser un proceso electoral en el que el voto es secreto, es libre. Y yo lo que espero es que todos los que quieren acabar con la colonia, descolonizar a Puerto Rico, acudan a ese proceso. Los que no acudan, tengo que pensar que serán los que quieren que Puerto Rico continúe como está . Que son cada vez menos. Que son los que quieren que Puerto Rico continúe con su status territorial y colonial. Cada vez menos. Así que entiendo que va a haber buena concurrencia para esa consulta, que es necesaria”, dijo el mandatario.

La convención presidencial republicana –que aprobó un programa de gobierno que, por vez primera en 52 años, no hace referencia a impulsar la estadidad para Puerto Rico– cierra este jueves en la noche con el mensaje de aceptación de Trump, quien aspira a una tercera candidatura consecutiva a la Casa Blanca y, mientras ocupó el cargo, se expresó en contra de la anexión para la isla.

Cuestionado sobre la posible victoria de Trump en noviembre y que el resultado de la consulta sea ignorado por no ser vinculante con el gobierno federal, Pierluisi repitió su defensa.

“Como he dicho anteriormente y repito, los que apoyan la estabilidad van a estar llamados a votar, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría va a expresarse. Los que apoyan la libre asociación van a estar llamados a votar, y lo mismo debe ocurrir, porque ese es su ideal y yo lo respeto. Y ni hablar de los independentistas. Estos son ideales que sus propulsores deben apoyar siempre que están planteados” , afirmó el gobernador.

“No nos adelantemos a los eventos. Nosotros tenemos que continuar haciendo nuestros reclamos. No importa quién esté a cargo del gobierno federal. No importa quién está a cargo del Congreso de Estados Unidos. Esta lucha es una lucha digna. Es una lucha que no expira hasta que se acabe la colonia. El status que tenemos es vergonzoso. Y nosotros tenemos que estar levantando la voz alto y claro. Y la mejor manera de levantar la voz es por vía del voto”, añadió.