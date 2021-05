Amparado en que el pueblo ya escogió, el gobernador Pedro Pierluisi rehusó hoy lunes adjudicar si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares posee los quilates morales y éticos para representar a Puerto Rico en el Congreso como uno de los cabilderos por la estadidad.

Además, Pierluisi anticipó que fijarán, mediante, reglamento, el salario de los cabilderos y se le requerirá que rindan informes ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), aspectos que no se incluyeron en la Ley 167-20 que viabilizó la elección efectuada ayer para escoger a los seis cabilderos.

“El pueblo es el que tiene la última palabra en los procesos democráticos. Estos delegados van a estar sujetos a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico porque, sin duda alguna, son funcionarios públicos. Yo estoy seguro que el director ejecutivo de la OEG así lo va a confirmar. Así que lo que vamos a hacer es establecer un reglamento que va a detallar cuáles sus funciones, va a pedirle que sometan esos informes cada 90 días que la ley requiere y entonces ya sobre la marcha yo lo que quiero es que todos hagan un trabajo por Puerto Rico, que lleven la voz por la igualdad”, sostuvo el ex primer ejecutivo

¿Y puede hacer eso Ricardo Rosselló a pesar de lo que sucedió en el verano del 2019?, le cuestionó El Nuevo Día.

“Yo estoy seguro que todos pueden aportar”, respondió.

Rosselló Nevares se vio obligado a renunciar a la gobernación en julio del 2019 ante el reclamo de un pueblo indignado por las expresiones homofóbicas, machistas y sexistas que hizo en un chat.

Ahora, dos años después, un grupo de sus seguidores lo avalaron mediante nominación directa para ocupar uno de los cuatro cargos para cabildear en la Cámara de Representantes federal.

Pierluisi, previo a la elección, abogó porque el electorado votara por los candidatos que aparecían en la papeleta.

Sin efecto en su liderato

A preguntas de los periodistas, el gobernador rechazó que la elección de Rosselló Nevares, aunque aún depende de una certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) una vez acabe el escrutinio general, afecte su liderazgo.

“Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo no figuré en esa papeleta. Los que compitieron tuvieron la oportunidad de expresarse ante el pueblo y fue el pueblo, los estadistas, porque esto no tiene que ver con el PNP. Esto va más allá del PNP. Todos los que creen en la estadidad ayer se expresaron”, señaló Pierluisi cuando se le pidió su reacción sobre el resultado de la elección.

Volvió a pasar por alto la elección de Rosselló Nevares cuando se le preguntó cómo sería visto en Washington que sea uno de los cabilderos.

“Esto es positivo para Puerto Rico que vamos a tener seis voces en el Congreso. Esto lo han hecho otros territorios antes de convertirse en estado. Vamos a tener dos delegados en el Senado y dos delegados y dos delegadas dentro en la Cámara. Lo importante es que trabajen en equipo, que apoyen el proyecto de nuestra comisionada residente, (Jenniffer González) en la Cámara, que apoyen el proyecto del senado Martin Heinrich que busca la estadidad”, afirmó Pierluisi.

Hasta el momento, según los resultados preliminares de la CEE, fueron electos como cabilderos en la Cámara de Representantes, Elizabeth Torres seguido por Roberto Lefranc y María “Mayita” Meléndez. El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, según números extraoficiales provistos por el Partido Nuevo Progresista, también logró uno de los cuatro puestos como cabildero en la Cámara federal.

Para cabilderos por el Senado se alzaron con la mayoría de los votos la exlegisladora Melinda Romero y Zoraida Buxó, recoge la CEE en su página oficial. La participación, sin embargo, fue de solo un 5%.

Pierluisi, mediante una plancha que impulsó por lo bajo en el PNP, solo avaló a Buxó, Lefranc y Meléndez.

Respecto al salario de los cabilderos, Pierluisi dijo que hay dos alternativas sobre la mesa: pagarles un salario o un salario menor con un estipendio de gastos. Aunque la Junta de Supervisión Fiscal no ha asignado dinero para estos salarios, Pierluisi aseguró que los fondos saldrán del erario.

“De los fondos del gobierno de Puerto Rico porque nadie puede impedir esto. La ley Promesa es muy clara: que la Junta no puede intervenir en esto. No puede ni debe. En el caso mío, cuando tenga el monto total del presupuesto, entonces podré determinar la cantidad a asignar a esta encomienda”, recalcó.

“Cualquiera que trate de impedir eso tiene la batalla perdida de antemano porque a fin de cuentas es el pueblo el que manda. El pueblo pidió la igualdad como ciudadanos americanos que somos y ahora tenemos seis voces adicionales en el Congreso para reclamarla asi que esto es positivo para Puerto Rico. Todos esos delegados y delegadas pueden aportan”, reiteró.

Confirmó que a las 6:30 p.m. sostendrá una reunión con los cabilderos que recibieron el aval de los electores, incluyendo a Rosselló Nevares que participará de manera virtual.

“Ella va a estar comunicándose con nosotros”, respondió cuando se le preguntó cómo armonizarían los cabilderos su trabajo con el de la comisionada residente en Washington.