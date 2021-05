La plancha que promovió la cúpula del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la elección de cabilderos por la estadidad fue derrotada y solamente prevalecieron dos de las aspirantes por los que se pidió el voto: Zoraida Buxó, María “Mayita” Meléndez y Roberto Lefranc Fortuño.

El liderato del PNP, encabezado por el gobernador Pedro Pierluisi, circuló la semana pasada papeletas modelos que mostraban por quién votar. Se favoreció para cabildear en el Senado a Zoraida Buxó y a Víctor Pérez. Para cabildear en la Cámara de Representantes la cúpula respaldó a María “Mayita” Meléndez, Roberto Lefranc, Adriel Jared y Ricardo Marrero. Pierluisi personalmente se comunicó con alcaldes novoprogresistas y presidentes municipales para pedir un voto por estas personas.

Sin embargo, prevalecieron, en su vasta mayoría, los aspirantes no endosados por el liderato PNP. Para cabildear en la Cámara se escogió en primer lugar al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mediante nominación directa, según el conteo extraoficial del PNP.

El comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, indicó que Rosselló Nevares obtuvo 65,212 por nominación directa para ser cabildero en la Cámara federal. En el Senado, Rosselló obtuvo más de 12,000 votos también por nominación directa, pero quedó en la quinta posición.

Elizabeth Torres obtuvo la mayoría de los votos, seguido por Roberto Lefranc y María “Mayita” Meléndez para conformar así el equipo de cabilderos en la Cámara federal, según los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Para cabildear por el Senado, se alzaron con la mayoría de los votos la exlegisladora Melinda Romero y Buxó, según recoge la CEE.

Mermado el liderato de Pierluisi

A juicio del abogado y analista político Leonardo Aldridge, el liderato político de Pierluisi quedó mermado.

“Pienso que Pedro Pierluisi –que como presidente del PNP no hizo el trabajo político que le correspondía– y Carmelo Ríos, secretario general del PNP, no se percataron que Ricardo Rosselló, antiguo rival del gobernador, estaba en los arbustos sigilosamente tratando de entrar en la casa. No tuvieron el oído en tierra para darse cuenta de esa realidad y ante la indiferencia que mostraron y la poca importancia que le dieron al evento, no pudieron competir contra alguien que tiene hambre y sed de revanchismo”, sostuvo el analista.

“La elección también demuestra, a mi juicio, que ya el PNP -contrario a apenas cinco a seis años atrás- no tiene un monopoliio sobre la estadidad, cosa que se vio en las elecciones de noviembre cuando la estadidad sacó 52% y el PNP 32%, pero que ahora se confirma sin lugar a dudas”, agregó.

Cuestionado sobre cómo ve posible que Pierluisi pueda trabajar junto a Rosselló Nevares, el analista político dijo que será “un reto gigante” porque el exgobernador tiene “un espacio para respirar políticamente”.

“Va a ser un reto gigante para Pedro Pierluisi bregar con todos los asuntos gubernamentales que tiene de frente, propulsar la estadidad en la que él -sin duda- cree y torear de alguna forma a su antiguo enemigo. Tiene que tener un fino balance entre no demonizarlo, lo cual le podría costar en ciertos sectores de la base estadista, y tampoco normalizar su presencia política en Puerto Rico, lo cual podría tener repercusiones negativas entre el segmento más grande de la población que repudió a Rosselló hace apenas dos años”, dijo Aldridge.

Al interior del PNP, el ánimo estaba por el piso, confirmó El Nuevo Día mediante fuentes vinculadas a la colectividad.

“Esto (el resultado de la elección) nos mata. Vamos a ver. Se quedaron dormidos. No se hizo el trabajo y ahora habrá que bregar con Rosselló. ¿Cómo? Ya veremos”, dijo una fuente a estre diario.

Celebra Rosselló Nevares

Entretanto, Rosselló Nevares se mantenía celebrando su inminente triunfo y regreso al ruedo político luego de que el pueblo exigiera su renuncia en el verano del 2019 cuando trascendió el contenido de un chat en la aplicación Telegram en el participó haciendo expresiones machistas, homofóbicas y sexistas.

“Me siento honrado de que mi nombre se haya presentado mediante una nominación directa (write-in) para representar al pueblo de Puerto Rico en Washington, D.C. en la lucha por la igualdad. Hace unos días, esto no estaba en el panorama. Gracias al esfuerzo de ciudadanos con iniciativa propia y convicción, hoy se da la primera nominación directa (write in) exitosa en la historia de nuestra isla”, expresó Rosselló Nevares en su cuenta de la red social Facebook.

Me siento honrado de que mi nombre se haya presentado mediante una nominación directa (write-in) para representar al... Posted by Ricardo Rossello on Monday, May 17, 2021

No obstante, Santos “El Negro” Ortiz fue la primera persona electa mediante una candidatura independiente, cuando ganó la alcaldía de Cabo Rojo en las elecciones de 1988.

Anoche, los seguidores de Rosselló Nevares celebraron frente al coliseo Hiram Bithorn instados por la excomisionado electoral del PNP, Norma Burgos, y la abogada Roxanna I. Soto, conocida como la “abogada motorizada”.