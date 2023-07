El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, han coincidido hoy en que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, está en negación sobre el hecho de que el gobierno federal ha rechazado consistentemente las propuestas de mejora del Estado Libre Asociado (ELA) que ha impulsado el Partido Popular Democrático (PPD).

“El liderato del PPD lleva décadas en estado de negación”, indicó Pierluisi, al reaccionar a las expresiones de Dalmau de que propondrá al Congreso que se reconozca, como opción de ELA, un “pacto formal y por escrito” entre Estados Unidos y Puerto Rico.

“Desde poco tiempo después de la aprobación de nuestra Constitución por el Congreso, numerosos presidentes y líderes del Congreso de Estados Unidos han dicho y repetido que no existe ni puede existir bajo la Constitución federal el pacto que líderes del PPD siempre han querido que nuestro gobierno tenga con el gobierno federal. También, una y otra vez, un sinnúmero de congresistas y juristas le han dicho al liderato del Partido Popular que lo que aprueba un Congreso no puede obligar a un Congreso futuro, y todos deben saber que, bajo el sistema electoral federal, cada dos años el Congreso cambia su composición”, indicó el gobernador por escrito.

PUBLICIDAD

Para Pierluisi, “en vez de seguir haciendo propuestas irreales y fantasiosas, los líderes del PPD deben acabar de aceptar que solo hay tres opciones de estatus bajo la Constitución de Estados Unidos: estado, territorio y nación indígena”.

“Por consiguiente, ya es hora de que todos reconozcamos que solo hay dos caminos dignos para el futuro de Puerto Rico: la unión permanente con Estados Unidos como un estado y la independencia o soberanía nacional”, agregó.

“Es el mismo embeleco”

La comisionada González, por su parte, tildó de “embeleco” y “cuento” la propuesta de Dalmau.

“No creo que haya ninguna nueva definición. Es el mismo embeleco, el mismo cuento, y es bien triste que el pasado presidente del Partido Popular (Dalmau) vuelva con definiciones arcaicas que son una falacia. Puerto Rico está al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice expresamente que el Congreso tiene autoridad sobre todas sus posesiones y territorios. Para los efectos, Puerto Rico es una posesión”, expuso González durante un acto en conmemoración del natalicio de José Celso Barbosa, el llamado “padre de la estadidad”.

“Ellos buscan cualquier motivo para tener relevancia en la discusión pública, pero decir que la nueva definición del ELA es un pacto de libre asociación es más de lo mismo”, subrayó la comisionada.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales con ocasión del 71 aniversario de la Constitución del ELA y el 125 de la invasión estadounidense, Dalmau presentó este lunes una propuesta que, entre otras cosas, garantizaría la ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en el archipiélago puertorriqueño, y dejaría sin efecto la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, que “es la fuente legal que tiene el Congreso para legislar unilateralmente”.

PUBLICIDAD

También sugiere que haya un mecanismo de protección “contra aquella legislación federal que pretenda incidir sobre poderes ya reconocidos a Puerto Rico, como el gobierno propio, la autonomía fiscal y la identidad cultural”.

“Todos los años, vemos nuevas definiciones. De hecho, el propio directorio, como quiera que se llame el cuerpo directivo del Partido Popular, hablaba de hacer una definición por reglamento y todavía, al día de hoy, no lo han hecho. Así que venir a tratar de coger de bobo a la gente... Ya el pueblo vio que esa no es una opción no territorial, no colonial...Todo lo que él plantea de pactos, de derogar leyes federales, eso es un pacto de independencia asociación con los Estados Unidos”, argumentó González.

González -quien puede retar en primarias a Pierluisi por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación- sostuvo que “no es casualidad” que el presidente del Senado haya elegido esta semana para hablarle al país sobre el ELA, justo en momentos en se que anticipa una primaria por la gobernación en el PPD, cargo para el que Dalmau ha expresado interés.

“En la medida que el liderato del Partido Popular sigue tratando de maquillar la relación colonial, la relación territorial, es una vergüenza para todos los puertorriqueños y un hazmerreír en el Congreso cuando ya la figura que más defendía la función del ELA, que es la congresista Nydia Velázquez, ha dicho que no existe esa figura”, señaló.

“Creo que el expresidente (del PPD) llegó bien tarde a la ecucación, yo creo que eso es un asunto de relevancia en unas próximas primarias en el Partido Popular y están buscando a ver qué se inventan”, agregó González.

PUBLICIDAD

Sobre el tema del status político, el cual Dalmau describió como un asunto serio y para el cual impulsará medidas congresionales inclusivas, justas y apartadas de lenguajes acomodaticios, González considera que ya el país se expresó en favor de la estadidad durante las pasadas elecciones generales, donde esa fórmula obtuvo un 52%.

“Que ellos no quieran reconocer que, en la misma elección donde se escogió la estadidad primero, ellos salieron electos al Senado, significa que prefieren borrar parte de la elección y no reconocer el mandato del pueblo. Él está en negación y, cuando una persona está en negación, no puede ver ni dirigir bien a Puerto Rico”, afirmó González.

José A. Delgado, periodista y Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C., contribuyó al desarrollo de esta historia.