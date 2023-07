La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, no descartó, este lunes, participar en la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en agosto, actividad que podría servir de escenario para que mida fuerzas ante su posible contrincante primarista por la candidatura a la gobernación, el gobernador Pedro Pierluisi.

“Me enteré (de la convención) cuando me hicieron la entrevista, así que no lo tenía en la agenda, pero no descarto nada porque, en la política, todo puede pasar, así que de eso hablaremos más adelante”, sostuvo González, tras encabezar un acto de conmemoración por el natalicio de José Celso Barbosa, en el cementario Santa María Magdalena de Pazzi, en el Viejo San Juan.

González se refirió a que, en una entrevista reciente con este medio, había manifestado que no tenía en agenda, por segundo año consecutivo, asistir a ese evento.

La asamblea general del PNP será del 25 al 27 de agosto, en el Coco Beach Resort, en Río Grande. Como parte de los trabajos allí, se decidirá la fecha en que la colectividad abrirá las candidaturas a puestos electivos para 2024.

“Yo exhorto a todo el mundo a que vaya a la convención del PNP. Las convenciones del PNP siempre son las más interesantes, es donde se agrupan los que creemos en la igualdad, y yo exhorto a todo el mundo a participar”, sostuvo González, también primera vicepresidenta de la colectividad.

A preguntas de este medio, la comisionada residente indicó que, durante el receso congresional -que se extiende durante el mes de agosto-, proseguirá con sus visitas alrededor de la isla. Sin abundar en detalles, anticipó que “falta poco”para revelar cuál será su futuro político.

“He estado en la calle, escuchando a la gente, escuchando al liderato de base, y todavía sigo en esa fase, pero yo creo que falta poco”, sostuvo.

Al respecto, Pierluisi ha dicho que hará lo propio cuando sea el momento y ha asegurado que no teme “a nadie en particular”.

El período de radicación de candidaturas oficiales es del 1 al 30 de diciembre de este año, de acuerdo con el Código Electoral. Meses antes de esa fecha, los partidos políticos establecen un tiempo para evaluar a los aspirantes y certificarlos.