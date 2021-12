El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) dio la bienvenida a la posibilidad de una demanda contra la colectividad a raíz de la determinación del Directorio de descalificar a Gabriel Sicardó Ocasio como aspirante a la alcaldía de Cataño como parte de una abortada elección especial que estaba pautada para el 19 de diciembre.

Sicardó Ocasio ha expresado su malestar a través de las redes sociales y anticipó que no se quedará de brazos cruzados.

“Si recurriera al tribunal el precandidato que no fue calificado, obviamente, el partido va a tener representación para defender la posición prácticamente unánime del Directorio”, dijo Pierluisi.

“Hay que recordar que en Puerto Rico hay una libertad de expresión y ahí incide la marcha y la protesta. Hay libertad de asociación y ahí incide lo que un partido puede hacer a la hora de decidir quién puede aspirar bajo la insignia de ese partido. Y la decisión que tomó el Directorio en el día de aye es totalmente consistente con el reglamento del partido así como el reglamento de evaluación de candidatos”, abundó.

Además, enfatizó en que la decisión del liderato del PNP fue por unanimidad.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre cuál es la causal puntual que dio pie a la descalificación de Sicardó Ocasio, Pierluisi dijo “es la trayectoria, el historial del candidato”.

“Eso incluye posiciones que ha ocupado en este caso en el municipio. También todo lo relacionado a esa candidatura”, dijo.

¿No es idónea la candidatura de Sicardó Ocasio por el vínculo que tuvo con el exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado?, cuestionó este medio.

“Es que yo no tengo que expresarlo más allá de lo que he dicho. Hay cosas que no hay que decirlas. Ya he dicho que se miró la trayectoria, incluye las posiciones que tenía, la relación que tenía con el exalcalde. Esto incluye lo que pasó en esa alcaldía”, respondió.

Delgado está acusado a nivel federal por actos de corrupción. Sicardó Ocasio, previo a las acusaciones, defendía públicamente las acciones de Delgado en medio de diversas controversias.

Pierluisi le restó importancia a la posibilidad de que la controversia de en Cataño cause fisuras entre los penepés.

“Tenemos que ser bien rigurosos a la hora de evaluar precandidatos y las razones son obvias, precisamente lo que ha pasado recientemente. El Código Electoral tiene unas causales para inhabilitar los candidatos, pero los partidos, en este caso el PNP, podemos ser más rigurosos de lo que dispone el Código Electoral porque a fin de cuentas nadie tiene un derecho absoluto ni nada que se parezca para aspirar bajo la insignia en este caso del PNP. Es el Directorio quien decide quiénes pueden aspirar bajo la insignia de un partido”, dijo con evidente molestia.

“Yo puedo dejar bien claro aquí que yo puedo estar bien pendiente y que si por cualquier razón entiendo que no una candidatura no es idóneo, no va a poder resistir el escrutinio público, que puede ser lesiva a los mejores intereses del PNP, de mi parte, yo me voy a oponer a esa candidatura. Claro, la decisión que se tomó en el día de ayer fue de todos los miembros del Directorio”, continuó.

Por otro lado, el mandatario se expresó consciente de la manifestación que realizó un grupo de empleados del Municipio de Cataño en la que le exigieron a Pierluisi la celebración de una elección especial para llenar la vacante dejada Delgado.

“Sí, hay algunos que no les agradó la decisión que tomó el Directorio. Creo que eso se respeta. Puede protestar. Pueden marchar, como siempre es mi posición, tienen derecho a expresarse, pero donde yo tiro la raya es que no se debe interrumpir el servicio del gobierno. No se debe interferir con los servicios esenciales que brinda el gobierno, en este caso el Municipio de Cataño”, sentenció Pierluisi.

Recalcó que no tendrá tolerancia alguna con los actos de corrupción, independientemente de quién venga.