El gobernador Pedro Pierluisi describió la posible visita a Puerto Rico del presidente Joe Biden para despedir el año como un rumor del que sí tuvo conocimiento, pero sostuvo que el viaje del primer mandatario estadounidense no se concretizará.

“Entiendo que no estará visitando la isla. Al momento es la información que tengo y con toda probabilidad es el resultado precisamente de la pandemia y puede ser el resultado de los retos que tiene la administración en cuanto a la legislación Build Back Better”, dijo Pierluisi a la prensa.

“La decisión realmente... no puedo hablar por el presidente y las razones por la cual consideró y ahora quizás no está considerando visitar la isla”, señaló.

El mandatario agregó que “se rumoraba y había información, digamos preliminar, de que pudiese estar visitando la isla en su plano personal, en un viaje personal, pero eso no se dio y nunca se confirmó la visita y la información que me llega, preliminar, es que eso no se va a dar”.

Los rumores reconocidos por Pierluisi sobre la supuesta visita de Biden se dan en momentos en que se registra un alza significativa de contagios de COVID-19, lo que ha provocado la cancelación de eventos y la puesta en vigor de varias órdenes ejecutivas para controlar el repunte.