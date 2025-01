Pleno de la CEE reanuda labores para discutir reglamento de depuración del registro electoral

El futuro del escrutinio electrónico es, de hecho, uno de los temas que el pleno de la CEE debe atender de manera prospectiva, aunque no en la reunión de mañana, recordó, por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte .

Culminado el contrato de compraventa con Dominion, ahora corresponde que la CEE determine cómo quiere hacer el conteo de votos, con qué empresa y con qué equipo, de cara a futuros comicios. La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera , ha dicho que se inclina por un equipo más moderno y que sea alquilado, no comprado, por el Estado.

En cuanto al reglamento de depuración que el pleno de la CEE debe atender, fijará las reglas para la limpieza del “e-poll book” o registro de electores –una herramienta electrónica estrenada el 5 de noviembre–, es decir, qué electores se quedan activos e inactivos en el registro electoral. La CEE debe dejar a un elector como activo, pese a que no haya votado en las pasadas elecciones generales, pero sí en las de 2020, luego de una determinación de un pleito federal que estableció que solo queda inactivo un elector cuando no vota en dos comicios continuos.

La depuración también incluye el notificar a los electores que votaron en colegios de añadidos a mano si se contó o no su voto. Estos son electores cuyos nombres no aparecieron en el “e-poll book” y se les permite votar en dichos colegios, sujeto a que se verifique su estatus electoral para determinar si se cuenta o no su sufragio.