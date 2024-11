PNP acudirá al tribunal si no se cuenta voto adelantado por correo con diferencia en direcciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges , advirtió este miércoles que acudirá a los tribunales si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) decide no contar las papeletas de voto adelantado por correo cuyas direcciones son incompatibles con las que aparecen en el registro electoral.

“Hay como 13,000 papeletas todavía que han venido llamando. Se supone que se hubiesen llamado hace tiempo. Se está llamando, pero es hace poco. No fue hace tiempo. Los están validando . ¿Qué va a pasar con aquel elector que envió su papeleta, que votó su papeleta, que la trajeron aquí y no lo han localizado? Yo voy a esperar, pero esto es sencillo. Yo voy a acudir al tribunal y el tribunal va a decidir”, agregó.

Vega Borges arguyó no tener problema con que no se cuente el voto de una persona que sea contactada por la CEE e indique que no solicitó el voto adelantado