PNP denuncia que electores de su colectividad recibieron papeletas para votar en la primaria del PPD

La comisionada electoral del PPD aseguró que las imputaciones no son ciertas. “Yo acabo de hablar con el licenciado Eder Ortiz, y él me dice que ellos, en una caminata que tuvieron, salió una electora del PPD, que incluso ha sido funcionaria de colegio del PPD, le indicó que ella no entendía por qué le habían llegado las papeletas del PNP, que ella no había solicitado ese voto, y que su intención era votar en la primaria del PPD. Se le da la bienvenida a cualquier tipo de investigación que pueda demostrar quién indujo a error a nuestros adultos mayores”, apuntó.