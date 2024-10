PNP referirá a la alcaldesa interina de Ponce al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental

“Siempre hizo donativos en ley”

“A mí me parece que todo esto es una reacción a lo que va a pasar en Ponce y es que Pablo Colón (candidato a la alcaldía de Ponce por el PNP) no tiene un minuto de ‘break’ contra la alcadesa. Me parece que es una desesperación de Torres Montalvo. Hay que recordarle al país que Torres Montalvo no es hoy secretario del DACO porque en el proceso de confirmación salió a relucir que en dos instancias el Tribunal Supremo tomó determinaciones contra Torres Montalvo por querellas frívolas que hizo contra Maite Oronoz cuando estaba en el proceso de nominación para la presidencia del Supremo y la segunda contra José Luis Dalmau cuando era senador del distritito de Humacao”, alegó Camacho.