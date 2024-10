Policía investiga denuncia de solicitud fraudulenta de voto adelantado a nombre de mujer de 81 años

“Cuando se encontró la solicitud en un mar de cajas con muchísimos documentos, hubo una reacción en específico: ‘eso es solo una solicitud, no se dio el voto’. Eso me chocó porque primeramente NO tiene que existir esa solicitud con una ‘x’ como firma de mi tía. Este país está tan acostumbrado a la corrupción que la NORMALIZA y hasta hace ver que ‘aquí no pasó nada’”, agregó Ruth Yannira, quien se identificó como sobrina de la perjudicada.