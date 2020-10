El representante popular Ángel Matos García y el candidato por el Partido Popular Democrático (PPD) a la Cámara de Representantes Manuel Calderón Cerame denunciaron este domingo que la comisionada residente Jenniffer González Colón costeó viajes al extranjero y estadías en hoteles con fondos del Congreso federal, de su campaña política y grupos privados, en momentos en que se discutían en la capital federal asuntos críticos para la isla.

Precisaron que la candidata a la reelección del Partido Nuevo Progresista (PNP) estuvo ausente en el Congreso cuando se discutieron temas como la eliminación de las peleas de gallo y la pérdida de fondos de Medicaid, y no estuvo en la isla durante los eventos que desembocaron en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en el Verano de 2019.

"A nueve días de las elecciones, el país debe conocer dónde estaban sus funcionarios electos y qué gestiones realizaron en los pasados años. En vez de estar luchando por los fondos de Puerto Rico, pues (González) viaja usando como excusa fines académicos, mejoramientos en las relaciones de Israel y Estados Unidos, entre otros ", sostuvo Matos García en conferencia de prensa, en la sede del PPD.

PUBLICIDAD

Entre los viajes de González Colón, destacó destinos como Israel, España, Inglaterra, Japón y Corea del Sur.

Según Marieli Padró Raldiris, portavoz de la comisionada residente, los viajes forman parte de su gestión oficial, y han resultado en más de $121,000 millones en fondos federales y oportunidades de desarrollo económico para la isla.

“Estos viajes son parte de su función oficial. Es una pena que no mencionaran los más de 100 congresistas que trajo la comisionada a Puerto Rico para ayudar luego de la devastación del huracán y terremotos. Esa conferencia de prensa denota la desesperación del PPD, luego de que su propio candidato (Carlos Delgado Altieri) a la gobernación no pudiera expresar que pondría las manos en el fuego por el ex comisionado (residente Aníbal Acevedo Vilá)”, declaró Padró Raldiris en comunicación escrita.

Insistió en que que los viajes forman parte de las funciones de los congresistas. “Incluso, el ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá realizó viajes a Jordania, Australia y Nueva Zelanda”, comentó.

Las denuncias de los populares se unen a los reclamos hechos por el representante Luis Vega Ramos y la candidata a representante por acumulación del PPD Keyliz Méndez, quienes hace un mes acusaron a González Colón de haber viajado en 38 ocasiones a 30 países distintos.

Los aspirantes del PPD mencionaron este domingo que, mientras la comisionada viajaba por el mundo, en el Congreso se discutió la Ley de Mejoramiento Agrícola”de 2018 (“Farm Bill”), pieza que prohibió las peleas de gallos en la isla.

“Pasaron siete meses hasta que finalmente se firmó la ley que sepultó a esta importante industria y tradición cultural nuestra, y Jenniffer no logró revertir el daño. En esos siete meses, Jenniffer estuvo de viaje en más de 10 países”, señaló el representante Matos García.

PUBLICIDAD

Al citar información sobre los viajes de la oficina congresional de González Colón, así como sus informes de ingresos y gastos de campaña, Calderón Cerame dijo que, en un viaje a Puerto Rico, del 1 de marzo al 6 de marzo de 2018, la comisionada residente gastó $567 en transportación, $567 en alojamiento y $163 en comida, pagados por el Republican Main Street Partnership (RMSP).

El candidato popular señaló que la comisionada también se alojó en el Marriott Resort & Stellaris Casino, en Condado, uno de los pocos hoteles abiertos luego del paso del huracán María.

“Mientras muchos alcaldes y legisladores estaban a duras penas sobreviviendo sin luz, la comisionada estaba en un hotel costeado a $189.00 la noche”, agregó.

Calderón Cerame abundó que la comisionada estuvo en España, del 16 al 19 de septiembre del 2018, viaje pagado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos. “Gastó $4,700 en transportación, de nuevo, en ‘Business Class’, y reportando $250 consumidos en comidas, $1,200 en alojamiento y $130 en otros gastos”, recalcó.

Además, Matos García denunció que González Colón viajó a las ciudades Tokio, Fokushima y Sendal, en Japón, del 17 al 23 de febrero de 2019, con cargos a la US Association of Former Members of Congress (FMC), “gastando $11,635.01 en transportación, $1,336.80 en alojamiento y $700.00 en comida”.

“En dicho viaje al oriente, la comisionada tuvo varias cenas formales en restaurantes de renombre en Japón”, subrayó el legislador.

Del mismo modo, sostuvieron que González Colón viajó a Seúl, Corea del Sur, del 13 al 19 de abril del 2019. El viaje fue pagado también por la FMC, con $9,683.54 en gastos de transportación, sumándose $1,332.84 en alojamiento, $699.13 en comida y $250.49 en otros gastos como intérprete y regalos.