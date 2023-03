Líderes del Partido Popular Democrático (PPD) insistieron, el viernes, en que la colectividad debe reflexionar sobre las razones por las que varias figuras notables se han desafiliado en los pasados años, como Manuel Natal Albelo, en 2018; Luis Raúl Torres Cruz, el año pasado; y Carmen Yulín Cruz Soto, quien lo anunció al país el jueves, provocando variadas reacciones.

“El PPD es la única institución, en este país, que piensa que restando se ganan elecciones. (…) Mi esperanza es que el nuevo presidente que llegue abra esos espacios de diálogo. Eso es esencial. Si eso no ocurre, el futuro del Partido Popular está en jaque”, expresó el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

Cruz Soto, exalcaldesa de San Juan, informó que su decisión respondía a que no se sentía identificada con el PPD, al opinar que la institución “no tenía herramienta de futuro”. Además, anunció que se encuentra auscultando, bajo un comité nuevo, aspirar para ser senadora por acumulación o comisionada residente en Washington, D.C.

“La pregunta que el PPD se tiene que hacer es: ¿si esta salida de Carmen Yulín es un problema per se o un síntoma? Cuántos votos se lleva… eso hay que analizarlo, pero, para mí, no es lo más importante. En realidad, es si la salida de ella es un síntoma de un problema que viene agonizando desde el 2016… un partido que está perdiendo votos y apoyo de forma acelerada y no hay una sensación de que eso se haya revertido”, analizó, por su parte, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Recalcó que la salida de Cruz Soto no le sorprendió a la colectividad y que han surgido tres posturas distintas sobre su desafiliación, entre ellas, personas que han festejado, otras que la han atacado y dicho que no tiene consecuencias en la Pava, y algunas que la han apoyado, como la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien le envió un mensaje horas antes de que anunciara su desafiliación.

La última vez que el PPD ganó la gobernación fue con Alejandro García Padilla, en una elección cerrada en 2012. El exgobernador comentó a este diario que Cruz Soto “está haciendo lo que hizo hace muchos años, ella abandonó las causas del Partido Popular”.

Además, alegó que Natal Albelo, Torres Cruz y Cruz Soto “utilizaron la insignia del Partido Popular para ganar”.

“(Cruz Soto) está viendo que el Partido Popular no se va a prestar para traer la independencia por la cocina, y que esa manera de pensar tiene más eco en el Movimiento Victoria Ciudadana o en el Partido Independentista Puertorriqueño”, señaló García Padilla.

Por otro lado, mencionó varias controversias que tuvo con Cruz Soto cuando él estuvo en La Fortaleza. Señaló que ella se opuso a “eliminar la contribución sobre ingresos de los trabajadores y trabajadoras” y “entorpeció” su obra de gobierno.

“Hace mucho tiempo que Carmen Yulín decidió alejarse del PPD. Su anuncio solo confirma lo que para nosotros era evidente. Soy de las que piensa que los cambios se impulsan desde adentro y eso es precisamente lo que vamos a hacer a través del proceso de renovación que atraviesa nuestro PPD. Estamos retomando las causas de la gente”, dijo, entretanto, la senadora Migdalia González Arroyo.

Mientras, Aponte Dalmau opinó que el PPD ha dejado de ser un espacio que unía personas tanto de la extrema derecha como la izquierda, para convertirse en uno “de centro-derecha”.

“Se ha convertido en un partido de centro-derecha, conservador y que, obviamente, excluye a todos aquellos que no quieran pensar como alguna supuesta mayoría quiera pensar. (…) Y ese no es el fin del PPD y de la razón por la que Luis Muñoz Marín instituyó este partido”, sentenció.

“Lo que pienso es que el Partido Popular, en este momento, tiene que ser un partido tolerante y sentarse al diálogo, cosa que no ha querido hacer”, apuntó.

No obstante, también reconoció que el primer paso fue tomado en relación con ampliar la base e incluir espacios diversos en la Junta de Gobierno del PPD. “Hablamos de un partido democrático, pues vamos a ser un partido que sea representativo. Ahora, le queda al nuevo presidente que tome ese mandato, lo acoja y abra la discusión”, expresó el senador por el distrito de Carolina.

El presidente de la Asociación de Alcaldes y candidato a presidir el PPD, Luis Javier Hernández Ortiz, insistió en que respeta la decisión de Cruz Soto, pero difirió sobre sus señalamientos contra la colectividad.

“Eso es una decisión muy personal que se la respeto, y de alguna manera, vamos a trabajar por todos los puertorriqueños. Discrepo seriamente sobre ese planteamiento (en relación con el Estado Libre Asociado). El ELA no está muerto”, insistió el también alcalde de Villalba.

Del mismo modo, la alcaldesa de Morovis y también candidata a la presidencia de la colectividad, Carmen Maldonado González, insistió en que “el PPD debe regresar a sus orígenes, que se resumen en la justicia social”.