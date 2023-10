El Partido Popular Democrático (PPD) sometió este martes una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por el uso del eslogan “haciendo que las cosas pasen”, que es empleado por el gobierno de Puerto Rico, dado que es muy similar a uno utilizado en la campañas del gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González en las elecciones de 2020.

El presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, señaló que la frase ha sido usada por la mayoría de las agencias de gobierno en redes sociales, prensa, televisión, publicidad y actividades públicas, por lo que el referido es en contra de Pierluisi y la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza.

“No solamente utilizan la frase, es que, como parte de la pauta de las agencias del gobierno, unen la frase con el logo oficial que ellos utilizan para sus agencias gubernamentales. La utilización de esta frase de campaña política en anuncios de campañas gubernamentales es una clara violación de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas”, indicó Ortiz.

PUBLICIDAD

Con la querella, la colectividad exige que el gobierno desista de utilizar el eslogan y que, además, restituyan los fondos públicos que se gastaron para financiar las campañas de las agencias, una cifra que debe ascender a millones de dólares, estimó el también representante.

La comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, puntualizó que también se le envió una carta a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que “intervenga, de manera inmediata, en el desembolso del dinero público que se está llevando a cabo en estas campañas”.

Según la querella, en la que se hace una solicitud de investigación, se contemplan violaciones al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas, que tipifica como un delito grave el uso indebido de fondos públicos e impone penas de reclusión de uno a tres años, o multas desde $5,000 a $10,000. Lo mismo se dispone en el artículo 12.13 del Código Electoral de Puerto Rico.

El secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, dijo que se identificó que, a partir de julio, las agencias gubernamentales han empleado el eslogan en sus comunicaciones. Asimismo, opinó que esto se hacía “para adelantar la campaña de reelección del gobernador, que es lo que precisamente la Constitución de Puerto Rico prohíbe de manera clara y precisa”.

A preguntas de la prensa, Cruz Maldonado explicó que, de determinarse que fue un gasto ilegítimo, el dinero debe ser restituido por el funcionario que acreditó legitimidad al desembolso o puede ser incluido como un gasto de campaña.

PUBLICIDAD

“El asunto es que no puede quedar impune. O bien el funcionario que acreditó la legalidad del gasto lo devuelve, o el PNP puede ser responsable de ese gasto”, aseguró el secretario general de la Pava.

El spot publicitario que los líderes del PPD señalaron que se usó la frase fue empleado por el gobernador y la comisionada residente para la campaña de 2020, cuando eran compañeros de papeleta. En el anuncio, se retrata una conversación entre los entonces candidatos sobre los planes de utilización de los fondos federales, y Pierluisi dice: “Voy a hacer que las cosas pasen”.

En respuesta, el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo, y el comisionado alterno del partido, Edwin Mundo, afirmaron que las frases no son las mismas y que la controversia se vería en sus méritos en los foros pertinentes.

“Realmente, no es la misma frase. Están haciendo una analogía de que se parecen o son similares. Pero, por el mero hecho de que una frase se parezca, no conlleva algún tipo de violación en la utilización de fondos públicos para adelantar algún tipo de movimiento político. [...] Es una inferencia, una analogía a que dos frases se parezcan. Yo soy de la apreciación de que, realmente, no guardan ningún tipo de relación y no violentan la prohibición del utilizar fondos públicos para asuntos político partidistas”, expresó Torres Montalvo a El Nuevo Día.

Luego, en comunicación escrita, añadió que “todos los días tenemos que escuchar a los populares quejándose por todo lo que la administración Pierluisi hace. Si no es dinga es mandinga, pero siempre tienen que decir algo negativo del trabajo que estamos haciendo”.

PUBLICIDAD

“Aquí, los dos candidatos tienen responsabilidad, ambos utilizaron el eslogan en la campaña política. Hoy, el gobernador lo utiliza en todas sus agencias, y no hemos escuchado a la comisionada residente decir nada de la utilización de los fondos públicos. El país no es tonto. Si ellos piensan que van a engañar a la gente con ese eslogan, el país sabe que lo que está haciendo el gobierno del PNP, de Pedro Pierluisi y Jenniffer González, es dejando que las cosas pasen”, opinó, entretanto, Ortiz.

El presidente del PPD emplazó a González a que opine sobre la utilización de los fondos públicos en las campañas en disputa y, también, que pida un cese y desista al gobernador.

Durante la conferencia de prensa, el legislador estaba flanqueado por líderes de la Pava, aunque ambos presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, se excusaron de comparecer.