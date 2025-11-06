Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

PPD reacciona a La Encuesta de El Nuevo Día: “Estamos donde tenemos que estar”

La colectividad se mostró confiada ante el 34% de aprobación que recibió la gestión del comisionado residente, Pablo José Hernández

6 de noviembre de 2025 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente, Pablo José Hernández. (H.ROD/MUN.Ponce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

“Hoy estamos donde tenemos que estar y con una ruta clara para ganar”.

RELACIONADAS

Con esas palabras, el Partido Popular Democrático (PPD) reacccionó a los resultados de la reciente Encuesta de El Nuevo Día que muestra opiniones divididas en cuanto al desempeño del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera.

“El problema de Puerto Rico va más allá de Jenniffer: el verdadero problema se llama el Partido Nuevo Progresista (PNP). Esta encuesta demuestra que la única alternativa viable de cambio, y la que puede derrotar al PNP, es la Refundación del PPD liderada por Pablo José”, expresó la colectividad en una publicación de redes sociales.

En síntesis, La Encuesta de El Nuevo Día reflejó que el 34% de los encuestados aprueba la labor del comisionado residente tras 10 meses en la capital federal. Mientras, un 35% desaprueba su gestón hasta el momento.

Por otro lado, el 27% de los encuestados respondió que ni la aprueba ni la desaprueba, un 3% no está seguro de qué pensar y 1% rehusó contestar.

“Pablo José es el líder estatal mejor valorado en Puerto Rico, con una aprobación de 24% entre los PNP, 19% entre los no afiliados, y 18% entre los simpatizantes del Partido Indendentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD)”, destacó el PPD.

De acuerdo con los resultados de La Encuesta, los niveles de aprobación y desaprobación del comisionado residente, quien ganó el puesto al vencer por 78,000 votos al entonces senador William Villafañe, están en paridad estadística por género y grupos de edad. Sin embargo, la aprobación de Hernández es mayor entre los residentes del área metropolitana de San Juan (con 43%) que entre los del resto de la isla (con 30%), mientras que la desaprobación es idéntica en ambas áreas geográficas (con 35%).

El sentir mayoritario entre los encuestados –un 37%– es que el desempeño de Hernández ha sido igual a lo esperado mientras que el 33% cree lo contrario, que ha sido peor de lo que se esperaba.

Al momento de realizarse el sondeo, el 13% calificó su labor con una “A” y otro 16% con una “B”, para un total de buenas notas del 29%.

“No ha logrado conectar con la gente”

Por su parte, el secretario general del PNP, Jorge Santini, ripostó que los resultados de La Encuesta demuestran que la figura del comisionado enfrenta “serios problemas de percepción y credibilidad”.

“Pablo José Hernández, que celebraba ayer la encuesta y la utilizaba para atacar a Jenniffer González, hoy tendrá que explicar por qué la mayoría de la gente lo desaprueba. Los números publicados hoy por El Nuevo Día confirman lo que ya muchos en la calle perciben: Pablo José Hernández es soso, no ha logrado conectar con la gente ni generar confianza más allá del liderato del Partido Popular Democrático“, expresó el también exalcalde de la capital.

“El propio Comisionado ha aceptado que tiene problemas con sus alcaldes y ahora entendemos. Mientras el PNP continúa enfocado en presentar resultados tangibles para Puerto Rico, el PPD sigue atrapado en el debate interno sobre liderato y falta de visión”, agregó Santini.

Tags
Breaking NewsPablo José Hernández RiveraPPDPNPLa Encuesta de El Nuevo Día
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: