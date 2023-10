Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

A pesar de que existe un diálogo encaminado a buscar un consenso entre los aspirantes, el Partido Popular Democrático (PPD) se enfila a una primaria por la candidatura a la gobernación; la segunda que tendría la colectividad política, de manera consecutiva, por ese puesto electivo.

Hoy, cuando abre la presentación de candidaturas en el PPD, el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz; el vicepresidente, Carlos Delgado Altieri; los senadores Juan Zaragoza y José Luis Dalmau, así como el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, evalúan ser candidatos a la gobernación. En el caso de Zaragoza, la determinación ya está tomada y no tiene intenciones de dar marcha atrás, según dijo a El Nuevo Día.

Ante ese cuadro, el presidente de la Pava reconoció que es inminente la primaria, aunque enfatizó en que no es lo más conveniente para la colectividad, porque requiere “capacidad” de sus líderes para recuperarse de la contienda y evitar que sea un problema de cara a las elecciones generales de 2024.

“Estoy muy consciente de que es una posibilidad bastante alta de que sea así (que haya una primaria). No cierro ninguna puerta de que, al final del camino, se pueda cambiar, pero en este momento me parece que sí es bien posible, que es sumamente probable que al final haya una primaria para esa posición. No significa que al final del camino eso pueda cambiar. Yo no cierro esa puerta. La política es así”, dijo Ortiz.

Para Jesus Manuel Ortíz si hay si hay incapacidad para manejar la competencia interna, "va a ser un problema mayor". (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Advirtió que una contienda primarista requiere de “madurez y desprendimiento” de todos los líderes del PPD. Sin esos ingredientes, reconoció el político, languidecen las posibilidades de triunfo del PPD en la gobernación para las próximas elecciones.

“Si hay incapacidad de manejar esa competencia interna, va a ser un problema mayor. Si al final del camino se compite y una vez termine el conteo de votos, enfocamos las velas hacia el verdadero adversario que es el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su nefasto gobierno, pues vamos a estar encaminados hacia una victoria”, puntualizó.

Además, hizo un llamado para que la “agenda colectiva” vaya por encima de la personal.

Sobre el diálogo que empujan Hernández y Delgado Altieri para que haya un candidato de consenso en la Pava, Ortiz indicó que “las conversaciones están abiertas”. Pero hizo advertencias.

“El camino al consenso no puede estar sustentado sobre coartarle a alguien su decisión. Pero de la misma forma, la decisión de cada uno no puede obviar el análisis colectivo en el momento de tomar esa decisión”, destacó, no sin antes indicar que próximamente se sabra cuál es el resultado de ese diálogo.

Todos con la mira en La Fortaleza

En el caso de Ortiz, quien es representante desde 2017, dejó claro que considera aspirar a la gobernación.

“Yo he sido consistente diciendo que yo no descarto la candidatura a la gobernación. Lo dije desde la campaña a la presidencia y esa situación no ha variado”, apuntó.

Hernández, también presidente de la Asociación de Alcaldes, dijo que sus “alternativas” son seguir en Villalba, postular a la Legislatura o aspirar a la gobernación. “No necesariamente en ese orden de prioridad. Pero, de esas tres opciones, ya tengo una decisión tomada”, anticipó.

Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, informó que ya tiene una decisión tomada respecto de su futuro político. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Para principios de noviembre ya tendría un panorama más claro de cuál sería mi aspiración, pero todas las cartas están sobre la mesa”, comentó.

Recalcó que sigue dialogando con los posibles aspirantes a la gobernación para que, al final, hayan menos interesados.

“Me sigo sosteniendo en que el partido tiene que maximizar sus recursos, que no todos podemos aspirar a la misma posición y si al final del camino es una democracia, todo el mundo tiene el derecho de aspirar, pero lo que yo estoy buscando es que sea entre los menos posible. Si se logra un consenso por un candidato, pues fantástico”, afirmó el alcalde de Villalba.

En tanto, Zaragoza indicó que “no he pensando -en lo más mínimo- en la posibilidad de quitarme. Yo no me voy a mover”.

Para Juan Zaragoza, el PPD tiene que aprender a manejar un proceso primarista. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Sobre la posibilidad de hallar un candidato a la gobernación por consenso, el senador expresó que es algo que “ha estado perdiendo fuerzas”. Agregó que la primaria de 2020 tiene una lección y es que los populares deben aprender a manejar ese tipo de contienda.

“Hay otros partidos que tienen esa capacidad, pero nosotros no. Ya es hora de aprender a manejar ese tipo de situaciones”, sentenció el exsecretario de Hacienda.

Por su parte, Dalmau manifestó que aguarda por los resultados de estudios científicos, de corte electoral y de grupos focales que encomendó a su grupo de trabajo.

José Luis Dalmau Santiago espera por el consejo de su equipo de trabajo y los resultados de encuestas. (Xavier Araújo)

“Estoy evaluando la candidatura a la gobernación y la candidatura a senador por acumulación”, expuso, al tiempo que adelantó que hará “lo que mi equipo de trabajo me recomiende”.

“Yo tengo mucha gente valiosa en mi equipo de trabajo y sé que me van a dar un buen consejo. Yo no tengo problemas con las primarias. Siempre he sido producto de primarias. Si no hay primarias, uno se economiza un dinero, pero si hay primarias, el pueblo es el que decide y el que escoge”, declaró.

Dalmau, junto al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, son los que -hasta el 30 de junio- tienen mayores recaudos de entre los líderes del PPD, de acuerdo con los informes de ingresos y gastos que han sometido los aspirantes ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Dalmau sumaba $106,278.37 en su cuenta y el presidente cameral $153,926.02. Ortiz contaba con $5,984.05, el alcalde de Villalba con -$1,009.44, Zaragoza con $17,043.56 y Delgado Altieri con $55,763.62.

Mientras, el PPD cuenta con un balance de $16,611.94 hasta el 30 de junio, según la OCE.

David Bernier no vuelve

El excandidato a la gobernación David Bernier estaría fuera de la carrera a la gobernación dentro del PPD. Al respecto, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, mencionó que en las pasadas elecciones impulsó a Bernier, pero que en esta ocasión desconocía de que haya esfuerzos para que el político volviera a postularse. Bernier no contestó llamadas de este medio, pero fuentes cercanas indicaron que su retiro de la política es final y firme.

Pero, más allá de quiénes asuman el reto, a juicio de Delgado Altieri, lo primordial es que cada uno los cinco líderes populares que ahora tiene la mirilla puesta en la gobernación se autoevalúe y reflexione si es el candidato idóneo.

“Yo creo que eso es parte de los elementos que hay que considerar. Hay cinco candidatos. Cada cual piensa que debe ser el candidato porque entiende que tenemos los elementos. Hay que sentarse a la mesa y de verdad analizar a profundidad esa realidad de cada uno de nosotros y fijar -de verdad- quién tiene la experiencia política, administrativa. Hay muchos elementos que se salen de la cosa política y electoral”, opinó el exalcalde de Isabela.

Indicó que a finales de mes tendrá su decisión final sobre su futuro político, pero está claro que no quiere una primaria.

“La experiencia pasada -entre tres candidatos- no fue la mejor y hubo consecuencias de esa primaria”, alertó.

"Las primarias afectan posibilidad de llegar a la gobernación", opinó Charlie Delgado Altieri. (Ramon "Tonito" Zayas)

También consignó que hubo más de 16,000 populares que solicitaron el voto adelantado por correo y el PPD no los atendió, además de otros 66,000 militantes de la Pava que, aunque participaron de la votación en primarias, se abstuvieron de votar en las elecciones generales. Agregó que de los 66,000 populares, un 82% son personas de 55 años o más que para votar estuvieron en largas filas y aguantando las inclemencias del tiempo.

“Esas consecuencias de lo que es una primaria las tenemos que analizar y estos datos están ahí. Atrincherarnos porque yo soy el que creo que tengo todos esos elementos (para ganar), pues no, hermano. Vamos a sentarnos en la mesa. Las primarias afectan posibilidad de llegar a la gobernación. Cinco candidatos... obviamente los votos se van a diluir en cinco candidatos, pues posiblemente nadie, nadie gane la primaria contundentemente”, adelantó Delgado Altieri.