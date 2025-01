Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, informó este martes que el escrutinio general de las elecciones generales ya concluyó, aunque tres comisionados electorales cuestionaron cómo se produce el anuncio cuando aún quedan controversias electorales por resolver.

Por ejemplo, aún no se ha llegado a una determinación sobre la adjudicación de votos por nominación directa en la papeleta legislativa y la cláusula constitucional sobre minorías a base del Artículo III, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. Además, están en curso dos pleitos legales.

“Atendido ayer lunes, 30 de diciembre, el acta de Aguada que, en último momento, requirió ser cuadrada, finalmente, estamos en posición de informar al país el fin de este proceso que inició el pasado 12 de noviembre”, indicó Padilla Rivera, mediante un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El lunes surgió una nueva controversia con ocho maletines de Aguada, cuyas actas no estaban cuadradas. También, el Partido Popular Democrático (PPD) acudió a los tribunales impugnando la decisión de Padilla Rivera de no contar maletines con papeletas votadas que no fueron iniciadas por los funcionarios de colegio. La comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, había anticipado que recurriría al tribunal por entender que la decisión de Padilla Rivera era distinta a una tomada con papeletas de voto adelantado por correo que fueron contadas, pese a que tenían incongruencias en las direcciones.

Tampoco se ha resuelto cómo se adjudicarán votos por nominación directa, mecanismo que usó el líder ambiental Eliezer Molina para impulsar una candidatura a senador por acumulación en las elecciones generales del pasado 5 de noviembre. Luego de un disenso entre los comisionados electorales sobre las variantes de nombres de Molina que serían contabilizados, corresponde a Padilla Rivera tomar la decisión final.

“Hasta que no tengas esa adjudicación de nominación directa con un candidato ahí, ¿cómo vas a certificar unos resultados preliminares? Justo ahora nos acaban de enviar un informe de tabulación, pero no se puede firmar nada hasta que no tengas los resultados finales”, apuntó la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones.

“Ya es hora que se le informen al país los resultados de nominación directa. Estamos hablando de sobre 84,000 votos de electores que todavía no se han definido. No se han publicado. Eso es parte de los resultados finales. Publicar una certificación sin eso es faltarle a la verdad”, agregó Aponte Dones.

PUBLICIDAD

En términos similares se expresaron sus homólogos de Proyecto Dignidad y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Manuel Frontera Suau y Roberto Iván Aponte Berríos, respectivamente.

“De entrada, yo no me inclinaría a firmar una certificación incompleta”, sostuvo Frontera Suau.

1 / 10 | Así transcurrió el primer día del escrutinio general en la CEE. Las contiendas en los precintos representativos 2, 3, 1, 20 y 22, el distrito senatorial de Mayagüez y por acumulación al Senado y la Cámara de Representantes, serán las que estarán sujetas a recuento, mientras que el escrutinio general consiste en la verificación de todas las actas para corregir cualquier error matemático. - Carlos Rivera Giusti

Los tres comisionados electorales entrevistados por El Nuevo Día dijeron que Molina, a base de los votos adjudicados hasta el momento, lograba entrar al Senado.

“Yo estoy segura, según los números que veo, que Molina entra a lo que es el Senado. Lo aquí va a ser la diferencia es la decisión de la presidenta porque el PNP se ha negado a reconocer las diferentes variables, como Eliezer (escrito) con c. Pero si nosotros sumamos, tiene como 69,000 votos”, explicó la comisionada electoral del MVC.

Frontera Suau recordó, además, que no hubo consenso entre los comisionados sobre la cláusula constitucional sobre minorías, en momentos en que el PIP, el PPD y Proyecto Dignidad reclaman un espacio en la Cámara de Representantes a base de esa cláusula que busca que ninguna delegación ocupe más de dos tercios de los escaños en un cuerpo legislativo.

Los comisionados electorales fueron convocados por Padilla Rivera a una reunión este martes en la sede de la CEE, en Hato Rey, con el fin de comenzar a firmar las certificaciones oficiales, necesarias para que todo candidato electo jure al cargo a partir del 2 de enero.

Aponte Berríos indicó que lo que comunicó la presidenta alterna es que se estaría certificando “resultados”, eso es lo que yo entendí”.

PUBLICIDAD

“Ahí no va a estar (en discusión) el tema del Senado por acumulación. Pienso que estarán los resultados de los que fueron candidatos oficiales. Cuándo ella (Padilla Rivera) va a certificar la nominación directa en sí, no me consta”, afirmó Aponte Berríos.

Padilla Rivera, al momento, no estuvo disponible para entrevista por estar atendiendo las certificaciones, indicó su portavoz de prensa, Gisela Ayala. Tampoco estuvieron disponibles para entrevista los comisionados del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Vega Borges y Karla Angleró, respectivamente

Para el Senado por acumulación, entran los primeros 11 candidatos. La posición número 11 la ocupa la senadora del PNP Keren Riquelme, con 67,953 votos. El senador Gregorio Matías ocupa la novena posición entre los senadores por acumulación, con 69,350 votos, seguido por Roxanna Soto Aguilú, conocida como “la abogada motorizada”, quien tiene 69,010 votos.

Proyecto Dignidad lucha por su espacio en la CEE

De otra parte, también aún está por verse una demanda presentada el lunes por Proyecto Dignidad que reclama a la CEE que desista de su intención de desmantelar su oficina, luego que la presidenta alterna enviara una carta para informarles que sus empleados cesan funciones este martes. Lo mismo hizo Padilla Rivera con el MVC, indicó la comisionada electoral del MVC.

Frontera Suau recordó que su nombramiento es hasta junio del 2025 y se debe respetar. Además, destacó que, en un pleito del 2021, el tribunal determinó que Proyecto Dignidad debía tener un asiento en la CEE.

También indicó que la colectividad retuvo su franquicia electoral en las pasadas elecciones, con 6.24% del voto íntegro en la papeleta estatal.

PUBLICIDAD

El Código Electoral, en su Artículo 6.1 sobre partidos políticos y su franquicia, dispone que esta última se retiene al obtener, en las elecciones, “más del 2%, pero menos del 25% de los votos íntegros bajo su insignia en la papeleta estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta”.

El MVC, sin embargo, no retuvo su franquicia electoral al obtener 0.13% del voto íntegro en la papeleta estatal.

Al perder la franquicia, el Código Electoral establece, en el Artículo 6.10, inciso 2, que una vez la CEE certifique los resultados oficiales, la comisionada electoral de la colectividad que perdió la franquicia electoral cesará funciones 10 días después.

Este es uno de los argumentos que plantea Proyecto Dignidad en su demanda, que aún no ha sido asignada a un juez, dijo Fradera Suau.

“Nosotros entendemos que, como mínimo, sin entrar en las cuestiones constitucionales, nosotros estamos (en la CEE) hasta el 30 de junio del 2025 por la disposición del Artículo 3.10 del Código Electoral, que dice que los nombramientos de los comisionados de los partidos que mantienen franquicia luego de la elección general se mantiene hasta el 30 de junio del 2025″, explicó Fradera Suau.

El Código Electoral establece que la composición de la CEE será de tres partidos, lo cual Fradera Suau calificó como un “trato desigual y pone en desventaja un partido similarmente situado con los demás”.