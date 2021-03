El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, designó hoy al representante Ramón Luis Cruz Burgos como el nuevo secretario general de la colectividad y a la senadora Gretchen Hau para la posición de la subsecretaría general.

Mientras, el licenciado Ramón Torres Cruz, quien se ha desempeñado como secretario interino y auxiliar en el Departamento de Corrección y asesor legislativo, será sub comisionado electoral. “Como pueden ver, aunque yo siempre he sido muy respetuoso y admirador de las canas y las personas que han pasado por aquí primero, ustedes ven que hemos hecho una presentación de sangre nueva en las filas del Partido Popular a estas posiciones de importancia”, anunció el también presidente del Senado.

“Son personas que tienen unas experiencias en diferentes tareas dentro de la colectividad y, a la misma vez, están en la posición en estos momentos de ayudar en la reestructuración y la reorganización de Partido Popular de cara a un nuevo ciclo electoral”, expresó Dalmau Santiago.

El representante Cruz Burgos se expresó agradecido con la confianza y aseguró que está listo para asumir el reto. “Nuestra meta es la unidad de Partido Popular y, obviamente, la reorganización y llevar un mensaje a cada rincón de Puerto Rico que el Partido Popular es la herramienta ahora para rescatar el país. Somos mayoría en Cámara y Senado. Tenemos la mayoría de las alcaldías, tenemos la capacidad de establecer política pública al mismo tiempo que podemos fiscalizar a la gobernación del licenciado Pedro Pierluisi”, señaló el legislador, que viene a sustituir a Carlos Bianchi Angleró.

Hau, por su parte, reiteró que el “servicio público es su norte” y que su enfoque está en el trabajo en equipo. “El servicio es nuestro norte y lo podemos extrapolar de una forma muy fácil, desde el Partido Popular Democrático, que ha servido desde el día uno que fue fundado”, expresó.

Los nombramientos tienen que ser ratificados por la Junta de Gobierno del PPD.

En cuanto al futuro de la colectividad y su proceso de reorganización, Dalmau Santiago adelantó que este próximo lunes tendrán una presentación estadística para discutir y evaluar con parte del liderato de la colectividad el resultado de las elecciones generales. “Nosotros ganamos 41 alcaldías, Cámara y Senado y se perdió por una décima la gobernación, todo eso hay que evaluarlo”, expuso el líder legislativo.

Posteriormente, verán las áreas donde el PPD no prevaleció y reclutarán el personal que les ayudará en la reorganización de los municipios donde no salieron airosos. “Vamos a estar integrando las diferentes áreas del Partido Popular y activando las secretarias auxiliares que en ocasiones se activan y en ocasiones no se activan porque es prerrogativa de presidente. En este caso yo las voy a reactivar todas”, dijo.

Entre esas están las secretarías de Educación, Finanzas y Status. “Ese es el plan de trabajo que hemos empezado a diseñar”, agregó.