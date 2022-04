La propuesta de enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático (PPD), presentada esta mañana por 23 de los 26 integrantes de la delegación popular en la Cámara de Representantes y su presidente Rafael “Tatito” Hernández Montañez, incluye la eliminación de las posiciones de presidente, las dos vicepresidencias e igualmente el cargo de secretario general en la colectividad.

No firmaron las enmiendas Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Héctor Ferrer Santiago.

En el caso de Ferrer Santiago, indicó que no fue hasta esta mañana que las pudo ver, por lo que tiene que evaluarlas con detenimiento.

“Hace unas semanas presenté unas enmiendas y hoy el presidente de la Cámara presenta otras. Tengo que evaluarlas. Hay algunas que son buenas y otras que hay que discutir”, indicó.

Ortiz indicó, por su parte, que las enmiendas son positivas, que “en gran parte” coinciden con su visión, pero “creo hay otras que requieren más discusión y para eso precisamente es el proceso que el Partido ha abierto”.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa en la sede de la colectividad, Hernández Montañez dijo que se necesita un “pacto de paz” al interior del partido. El líder cameral indicó que la dirección del partido -en caso de que las propuesta de enmienda sea acogida en una Asamblea de Reglamento que todavía no tiene fecha- estaría en manos de un Comité Ejecutivo integrado por: el gobernador o un exgobernador, los presidentes legislativos (o portavoces de minoría), el presidente de la Asociación de Alcaldes, el presidente de la Asociación de Legisladores Municipales, la presidenta de las Mujeres Populares y el presidente de la Juntad Popular Nacional.

Si se acogiera la propuesta, Hernández Montañez afirmó que el también presidente del Senado, José Luis Dalmau, sería el último presidente del PPD. Según dijo, las decisiones en el PPD no pueden seguir “a la merced de la voluntad arbitraria” de aspirantes a puestos electivos.

“Sus decisiones serán por consenso y se reunirán, como mínimo, una vez por mes”, indicó Hernández Montañez al referirse al Comité Ejecutivo y flanqueado por algunos representantes populares. A preguntas, indicó que sería el Comité Ejecutivo, y no populares en su carácter individual, los encargados de expresarse sobre temas controversiales o “institucionales” como el estatus y la religión.

Estos temas específicos sobre los cuales solo el Comité Ejecutivo podría expresarse serán determinados tras el análisis que se haga a una encuesta a ser celebrada al interior del PPD. Según dijo, la última encuesta al interior del PPD fue en 1998.

PUBLICIDAD

Hace varias semanas, Dalmau Santiago fue duramente criticado dentro y fuera del PPD por indicar, en una conferencia de prensa en el PPD, que las mujeres que abortan a bebés viables son asesinas.

“Las decisiones institucionales tienen que ser en consenso, no puede ser de manera individual”, insistió Hernández Montañez al sostener que esa es la política que ha implementado dentro del caucus popular desde el pasado cuatrienio. En síntesis, ha dicho que en temas de religión y estatus cualquier expresión que haga, primero como portavoz de la minoría el pasado cuatrienio y ahora como presidente, tiene que hacerla tras consultar al caucus, por lo que decisiones sobre esos asuntos se tienen que tomar de forma colegiada.

Hernández Montañez indicó que con las enmiendas propuestas no se repetiría el escenario vivido tras las declaraciones de Dalmau Santiago, cuando jóvenes populares, las Mujeres Populares y legisladores en su carácter individual arremetieron en su contra.

“Ahora no van a poder hacer eso. La decisión institucional es en consenso. El debate lo tienen que hacer en la estructura y las controversias las tienen que chocar en la estructura”, dijo Hernández Montañez al referirse a temas y posturas institucionales. El líder cameral no precisó qué hubiera pasado con las figuras que criticaron a Dalmau Santiago si el reglamento del PPD incluyera ya sus propuestas, pero más tarde sostuvo que el el PPD no está para “expulsar a nadie”.

Cuando se le preguntó a Hernández Montañez cómo estas enmiendas atienden la realidad de que el PPD se considera un partido de centro y, presumiblemente, terreno fértil para controversias sobre diversos temas, el líder cameral se refirió nuevamente a la política que se aplicó en el caucus popular en minoría el pasado cuatrienio en la Cámara y cómo, según él, ha funcionado.

PUBLICIDAD

“Una institución, la única vocal con las diferencias más grandes en el PPD es efectiva y lleva el mensaje, fiscaliza y abraza las diferencias gigante en dos temas: el estatus y el religioso. Hoy día no podemos decir cuáles son los otros temas”, contestó. “El proceso es copiar lo que hicimos hace cinco años, pero científicamente”.

Hernández Montañez indicó que la encuesta que su delegación propone se haría al segundo año de cada cuatrienio y tendría como fin de determinar los temas en que hay consenso dentro de la base que se identifica como popular y en qué temas hay mayor diversidad de opiniones. Él trajo el propio tema del aborto y señaló que el 80% de Puerto Rico y el 80% de la base popular -incluyéndose- se opone a la terminación de embarazos, pero que eso no significa que se va a enajenar a aquellos que favorecen esa opción.

Hernández Montañez no precisó de dónde salió la cifra de 80%.

El presidente de la Cámara definió el “pacto de paz” como el proceso de la confección de la encuesta como el proceso de discusión de sus resultados.

“Tenemos que acercar al PPD a nuestra base”, dijo Hernández Montañez quien indicó que la colectividad no logró la gobernación porque la base no respaldó esa aspiración.

Con otra enmienda propuesta, se prohibiría que candidatos hagan campaña de manera individual, alejándose de la insignia del PPD. Hernández Montañez se refirió también a candidatos a la gobernación que no hicieron un llamado público a favor de los aspirantes a la Legislatura por la Pava.

PUBLICIDAD

Con otra enmienda propuesta, se reconfiguraría el rol del secretario general para tener tareas determinadas como la recolección de fondos, procesos internos, reorganización, movilización, fiscalización, campaña del voto íntegro institucional y estructura. Sin embargo, quien ocupara esta posición a futuro no podría ser un funcionario electo, contrario al escenario actual en que el representante Ramón Luiz Cruz Burgos cumple con ese rol.

Con una de las enmiendas, se impediría que el secretario general hable a nombre del partido.