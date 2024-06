¿Qué pasa con los comités de campaña de los aspirantes derrotados en las primarias?

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Los aspirantes del Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista que no recibieron el favor de los votantes en las primarias del pasado domingo tienen tres opciones para lidiar con sus comités de campaña, que incluyen disolverlo, mantenerlo o cambiarlo a uno no definido, de acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

El contralor electoral, Walter Vélez , aclaró, sin embargo, que los aspirantes derrotados –encabezados por el gobernador Pedro Pierluisi – y que ocupan un puesto electivo no tienen disponible, hasta que finalice su término, la opción de disolver sus comités.

Los postulantes que no prevalecieron no están obligados a liquidar sus comités de campaña. De hecho, la OCE aclaró que dichos comités no desaparecen automáticamente.