Rafael “Tatito” Hernández acusa al alcalde Carlos López de amenazar a los empleados municipales

Tras acusar al alcalde de Dorado, Carlos López, de supuestamente “amenazar” a los empleados del ayuntamiento, Rafael “Tatito” Hernández anunció este lunes que, de prevalecer en la contienda primarista del Partido Popular Democrático (PPD) contra el incumbente y ganar la elección general, se propone aumentar el salario de los funcionarios municipales, otorgar permanencia a los transitorios, flexibilizar la jornada laboral, implementar el trabajo a distancia y establecer un sistema que detalle en qué se gastan los fondos públicos.

Al mismo tiempo, el también presidente cameral alegó que López amenaza a los empleados del municipio con que perderán sus trabajos si hay un cambio de administración.

“Se da la dinámica típica de la amenaza, la coacción. La amenaza de despido, de que se va a perder su trabajo. Aquí, solamente va a haber un cambio en Dorado, un nuevo alcalde sensible, que lo que quiere es darles justicia salarial a todos los trabajadores”, sostuvo.

De paso, en una conferencia de prensa en la sede del PPD, en Puerta de Tierra, exhortó a los empleados municipales a no permitir “atropellos”.

“La gente tiene percepciones de que hay recursos para poder cumplir con las obligaciones del municipio, pero los servicios no llegan. Se quedan estrictamente en asuntos desde el punto de vista superficial, en estatuas, en infraestructura y no se remunera bien a los empleados. No se le dan servicios a la gente con mayor necesidad”, añadió Hernández.

En entrevista posterior con este medio, el alcalde de Dorado calificó las alegaciones de Hernández como “falsas”, además de “irresponsables y desesperadas”.

“Son planteamientos totalmente irresponsables porque él muy bien sabe que, si tiene la evidencia, puede ir a los foros pertinentes con los supuestos empleados a presentar las acusaciones”, sostuvo López.

Aboga por mayor transparencia

Hernández, en tanto, anticipó que, si gana la primaria y luego la alcaldía, copiará “el modelo” que implementó en la Cámara de Representantes, que permite ver el gasto presupuestario de cada oficina, los contratos otorgados y el salario de cada legislador.

“Nuestro compromiso es que todo ciudadano, toda persona que quiera ver lo que está ocurriendo financieramente en Dorado, lo va a poder ver”, afirmó.

En cuanto a los empleados municipales de Dorado, el líder cameral declaró que les aumentará “el salario mínimo a $11.50 la hora, utilizando como base $2 por hora” sobre el monto que establece la ley en Puerto Rico.

Cuestionado por El Nuevo Día si su propuesta no era un intento por allegar más votos para la contienda primarista, Hernández respondió que cree en pagarle bien a los empleados y lo ha puesto en práctica en la Cámara de Representantes.

“Lo que pasa es que todo el mundo sabe que mi fórmula es calidad, no cantidad. Mi plantilla aquí (en la Cámara) es una en la que siempre he tenido menos empleados que los demás, pero los remunero más. Siempre he creído en eso”, destacó.

Igualmente, el aspirante popular a la alcaldía de Dorado dijo que también contempla otorgar, a los funcionarios municipales, bonos de productividad “con los ahorros generados por eficiencias administrativas”. También se comprometió en dar permanencia a los empleados municipales bajo clasificación transitoria.

Sobre las promesas de su contrincante político, López aseguró que los empleados del gobierno municipal recibirán un alza salarial en mayo, y también cuentan con un plan de clasificación y retribución.

“Están ganando $9.50 la hora y, en este presupuesto, se van a aumentar a $10.50 la hora, que va por encima de lo mandatorio a salario mínimo”, expuso.