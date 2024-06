Ramón Luis Rivera vota por sus candidatos predilectos y apuesta a la unidad del PNP tras las primarias

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Lo que me dice la calle, lo que he estado viendo por los pasados días, las encuestas, los trabajos de campo y lo que he estado viendo esta mañana en los colegios (de votación), Jenniffer debe prevalecer esta noche”, dijo a su llegada al centro de votación en la urbanización Monte Claro.