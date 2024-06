William Villafañe vota y destaca su campaña de “decoro” por la silla de comisionado residente

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Bayamón - El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe , precandidato a comisionado residente en Washington, votó este domingo en la escuela especializada Pablo Casals, en este municipio, y destacó no solo que vencerá en la contienda primarista al exsecretario de Estado Elmer Román , sino también que su campaña ha sido de “respeto” y “decoro”.

Villafañe llegó al plantel, a las 10:11 a.m., acompañado de su esposa y dos hijos. Luego, saludó a varios electores y continuó su recorrido hasta el colegio de votación, donde marcó e insertó sus papeletas en las máquinas de escrutinio.

“Ha sido una campaña de respeto, de decoro e, incluso, he hablado bien del compañero que está compitiendo para la misma posición. Nos hemos enfocado en plantear propuestas noveles, ideas más allá de las que típicamente se consideran” , dijo a la prensa.

“Pero hubo un momento dado, en este proceso, donde nosotros prácticamente obviamos la primaria. Es una medida arriesgada, lo sé, pero es que, para nosotros, es más importante la unidad de cara a la elección, porque aquí no se puede ganar a costo de todo” , mencionó.

“Obvié el aplicar recursos a la primaria, destinando los recursos y esfuerzos para la elección, porque nosotros tenemos que tener claro que aquí lo importante es ganar la elección, y no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa a costa de prevalecer en el proceso primarista”, abundó.

Quejas en proceso de votación

Hasta las 10:00 a.m., indicó, unos 60 electores habían llegado hasta el colegio para votar. “Lo que pasa es que algunos no aparecen en las listas. El sistema de ‘laptop’ (para el registro de electores), que se supone que funcionara, no está funcionando”, comentó.