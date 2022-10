A solo cuatro meses de que haya una elección abierta para escoger un nuevo liderato, el secretario general del Partdio Popular Democrático (PPD), el representante Ramón Luis Cruz Burgos, renunció a ese cargo, confirmó este miércoles el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau.

“A media mañana de hoy recibí la carta de renuncia del secretario del partido. Hacía un tiempo que habíamos conversado Ramón Luis y yo”, dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Recordó que a Cruz Burgos le unen lazos familiares, ya que él es padrino del representante. Precisó que la dimisión fue una consensuada entre ambos.

“Habíamos hablado que con los cambios que se avecinan como las elecciones las personas que los cargos debían estar en manos de personas que no estén aspirando a cargos políticos. Él (Cruz Burgos) va a la reelección y en ese sentido y ante la necesidad de su distrito de falta de recursos y que aún muchos de los lugares que representa no tienen ni luz, me somete la renuncia”, explicó Dalmau.

PUBLICIDAD

Preguntado de por qué hacer cambios en la dirección del PPD cuando la colectividad se encamina en febrero a escoger a su liderato, incluyendo los miembros de la Junta de Gobierno, Dalmau insistió en que fue una renuncia dialogada.

“Lo habíamos dialogado hace tiempo de cambios en las estructuras del partido que estaré anunciando a partir de mañana o en los próximos días”, sostuvo.

Rechazó que fuese a colocar en la secretaría del PPD al comisionado electoral o el comisionado electoral alterno, Ramón Torres y Jorge Colberg Toro, respectivamente.

“Eso no es correcto, pero los anuncios a los diferentes cambios en las estructuras del partido probablemente los estaré anunciando mañana o en los próximos días. Tienen que haber personas en esas posiciones (de liderato) que no sean aspirantes porque si son aspirantes, tienen sus propios intereses”, recalcó.