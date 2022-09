Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) reprobaron hoy, domingo, la gestión de LUMA Energy para restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico a una semana del paso del huracán Fiona.

El 44% de los clientes del consorcio, en su mayoría del sur y oeste del país, continúan luz a las 12:47 de la tarde, según la última actualización del Puerto Rico Emergency Portal System (Preps), la página web del gobierno que muestra la recuperación del país tras el fenómeno atmosférico.

“La indiferencia de LUMA Energy ante la crisis humanitaria que se vive en Ponce es inaceptable. No han sido capaces de restablecer el servicio eléctrico”, criticó el alcalde popular de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón.

Aunque el gobierno eliminó esta mañana la información que mostraba cuál era el porciento de abonados con energía eléctrica por región; hasta anoche, la región menos energizada era la de Ponce, con solo 5% de clientes con luz. Le seguía Mayagüez (12%), Arecibo (16%), Caguas (36%), Bayamón (69%) y San Juan (82%).

Según el primer ejecutivo de la Ciudad señorial, hasta anoche, ninguno de los cuatro hospitales en el municipio habría tenido electricidad.

Los datos del gobierno apuntan a que 50 instituciones hospitalarias aún carecen de acceso al servicio eléctrico.

Irizarry Pabón también denunció que la compañía privada que administra la transmisión y distribución del sistema eléctrico del archipiélago todavía no habría atendido casos urgentes de postes del tendido eléctrico que cayeron sobre residencias, aquellos que obstruyen accesos o los cables expuestos en carreteras estatales.

“Ponce está en tinieblas. No se han conmovido ante el dolor y la tragedia de tantas familias que ya no pueden resistir... Ponce sufre y ante ese sufrimiento LUMA no quiere mirar al Sur. Nos han engañado y no dan la cara. Basta ya del abuso, del maltrato y de la indiferencia. Hay un pueblo sufriendo y no quieren responderle”, reprochó.

Protesta el alcalde de Humacao

Por otro lado, en horas de la mañana, el alcalde novoprogresista de Humacao, Julio Geigel, se manifestó frente a la oficina técnica de LUMA en el barrio Cataño de su municipio.

“Lo único que estamos pidiendo es comunicación, que nos diga qué está pasando con el sistema en Humacao. Exigimos que nos den el plan de trabajo de Humacao para yo decirle a mi pueblo ‘esto es lo que está pasando’. Yo tengo un contacto (en LUMA), pero, lamentablemente, lo que me habla es algo general, como si fuera Puerto Rico. Necesito que me hablen de Humacao, de mi pueblo”, le manifestó el ingeniero industrial a Walo Radio.

Geigel aseguró que lleva cuatro día intentando que la empresa privatizadora le ofrezca explicaciones puntuales de los problemas que impiden que el ayuntamiento esté energizado. Asimismo, indicó que exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le han manifestado su disposición en ayudar al restablecimiento del servicio.

“Yo tengo sectores que están padeciendo. Tengo envejecientes que necesitan de la electricidad para poder vivir... El problema aquí es la compañía LUMA que tanto le miente al gobernado como me miente a mí”, reprochó.

En horas de la tarde, el alcalde tendría una reunión con representantes de LUMA en Caguas. Adelantó que, si no tiene contestaciones concretas, volverá a manifestarse, pero que no estaría solo: “El pueblo es el que va a estar aquí”.

Adjuntas alega que LUMA “engaña a su pueblo”

Mientras, el alcalde popular de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, alegó que la compañía “engaña a su pueblo”, con relación a la energización del municipio.

“El personal de LUMA me ha dado información para dársela al pueblo que han resultado ser falsas. Decían que dependían de la autorización de la AEE para encender el casco urbano ante mi petición de la necesidad de tener el CDT con energía eléctrica, ya que han confrontado problemas con su planta eléctrica y la falta de diésel”, juzgó.

También, mencionó que la empresa le había asegurado que las subestaciones del pueblo y la de Yahuecas estaban listas “para prender gran parte” de Adjuntas, pero que a siete días de Fiona “no hay servicio eléctrico en ningún lugar” del municipio.

Asimismo, según información recibida por la administración municipal, “nunca llegaron a patrullar las líneas de transmisión con personal certificado”.

“La última excusa que dan es que dos o tres líneas que están en el suelo. Una que viene de Ponce, otra de Yauco. Cada vez una excusa distinta demostrando una total incompetencia. Que LUMA cumpla su palabra de comenzar a energizar al municipio de Adjuntas y deje de mentir al pueblo”, requirió.

En Aguada están “cansados” de las excusas

Por su parte, el alcalde de Aguada, el popular Christian Cortés Feliciano, tronó contra LUMA y las agencias gubernamentales.

“Estamos cansados de las excusas y medias verdades de LUMA, AEE y la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados). Es inconcebible que, luego de una semana de las últimas lluvias, que nuestro pueblo no tenga luz ni agua. Evidentemente, nadie aprendió la lección del paso del huracán María. LUMA, AEE y AAA le han fallado a Puerto Rico, al oeste y a Aguada. No se justifica que continuemos en estas situaciones. El municipio estuvo listo y ha actuado de manera inmediata, pero las agencias estatales nos han fallado”, manifestó en declaraciones escritas a la prensa.

Además, criticó que el gobierno y las agencias han sido “incapaces” de poder comunicar el estado real de la situación de emergencia al ofrecer “información incorrecta” que induce a error a la ciudadanía.

Sobre la carencia de agua potable, Cortés Feliciano puntualizó que aún continúan esperando por generadores eléctricos que enviaría la AAA para poder brindar servicio al ayuntamiento.

“Hemos dado todo, y vamos a seguir dándolo todo. Pero, estamos cansados ya”, remató.

LUMA no permite ayuda de Isabela

En tanto, el alcalde popular de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, informó que LUMA no permitirá que active sus brigadas municipales para ayudar en la restauración del servicio eléctrico.

La empresa sí entabló un memorando de entendimiento con el alcalde novoprogresista de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, en el que autorizó que personal especializado contratado por el municipio realice trabajos de reparación del tendido eléctrico.

“LUMA solicita que el Municipio se abstenga de reparar ningún activo del Sistema T&D. LUMA no aprueba ni autoriza reparaciones al Sistema T&D realizadas por personal que no sea contratado por LUMA y que no esté bajo su supervisión. Si el Municipio realiza cualquier reparación en el Sistema T&D, LUMA no se hace responsable de ningún daño causado al Sistema T&D, ni por daños sufridos por clientes o personas”, reza la misiva, según un comunicado de prensa del primer ejecutivo municipal.

En la mañana de hoy, Méndez Pérez informó que recibió una querella por parte de la compañía que le fue entregada por el agente Ángel L. Concepción.

“Puerto Rico entero se tiene que enterar de esto, ¿cómo es posible que a una semana del paso del huracán Fiona no hayan restablecido el servicio eléctrico en Isabela y me amenacen con un arresto si activo las brigadas municipales?”, cuestionó.