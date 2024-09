Retrasada la CEE con el manejo del voto adelantado

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta otro atraso, esta vez en el manejo y envío del voto adelantado, luego que ayer sábado, en el cierre de los trabajos administrativos, no pudiera completar los procesos de las solicitudes, alertaron los comisionados electorales. Tampoco pudo precisar cuántos electores solicitaron ese mecanismo de votación.

“Todos los comisionados y aun la presidenta (alterna, Jessika Padilla Rivera) sabían que no se iba a poder alcanzar esa meta” , dijo el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) , Aníbal Vega Borges.

Vega Borges y su homóloga del Partido Popular Democrático (PPD) , Karla Angleró , recordaron que, aunque se extendió el horario de trabajo en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP’s), en las Juntas de Inscripción Temporeras y en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), no ha sido posible grabar todo el voto adelantado porque estuvieron atareados con el proceso de inscripciones y reactivaciones.

La grabación de la solicitud, que se hace con juntas de balance político, consiste en que se valide en el sistema interno de la CEE y se confirme si procede o no la solicitud. Luego, se inicia el proceso para el envío de las papeletas a los electores. Tantos las JIP’s como la JAVAA realizan esas grabaciones. Angleró estimó que en la JAVAA deben quedar por grabar hasta 20,000 solicitudes de voto adelantado y en las JIP’s restan otras 55,830.

La CEE, mediante su portavoz de prensa, Gisela Ayala, en tanto, no proveyó la cifra de solicitudes de voto adelantado que resta por grabar. En cambio, informó que, al momento, tienen grabadas 149,118 solicitudes de voto adelantado y hay 4,779 transacciones de electores realizadas a través del registro electrónico de electores o e-RE que aún hay que atender. Tampoco pudo precisar cuántas transacciones están pendientes en las JIP’s.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos , dijo que le preocupa que no se haya reunido el pleno de la CEE desde el viernes. Sostuvo que la preocupación la comparten sus homólogos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, Lillian Aponte y Juan Manuel Frontera , respectivamente. Aponte y Frontera no estuvieron disponibles para entrevista.

“El cierre administrativo no ocurrió y no se sabe cuándo va a ocurrir, pero siempre es importante -en deferencia a los comisionados- reunirnos, y no se da la reunión”, afirmó.