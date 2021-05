El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares se propone anunciar este jueves su disponibilidad para ocupar una de las cuatro posiciones para cabildear en la Cámara de Representantes federal, confirmó hoy el representante Jorge “Georgie” Navarro, quien favorece e impulsa la elección del exmandatario este domingo por nominación directa.

“Entiendo que sí, va en la dirección que estoy indicando. Va dirigido a aceptar esa candidatura por los vídeos que hemos visto y el clamor del liderato y del pueblo. Esperemos al jueves, y va a ser final y firme. Esa determinación va a ser que si el pueblo lo elige en la determinación ’write in’, él (Rosselló) estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, afirmó Navarro.

Otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que votarán por Rosselló Nevares son el senador William Villafañe y la representante Lourdes Ramos.

Y aunque ha trascendido que la campaña en redes sociales que pide un voto por Rosselló Nevares mediante nominación directa es “silvestre”, tres fuentes indicaron a El Nuevo Día que el exrepresentante y secretario general del PNP, Rafael “June” Rivera y la exdirectora de operaciones de campo de Rosselló Nevares, Neris Fred, están detrás de esa campaña.

La aspirante a cabildera en la Cámara de Representantes, Elizabeth Torres, también avala la elección de Rosselló Nevares y así lo ha indicado a través de su página en Facebook denominada “La premisa inarticulada”. Ninguno de los dos ha contestado llamadas de este medio. Tampoco hoy, por tercer día consecutivo, contestaron a una petición de entrevista Rosselló Nevares o su esposa Beatriz Rosselló.

“Si usted, como pueblo que son los mejores jueces siempre, entienden que deben darle esta gran oportunidad a nuestro exgobernador de luchar en favor de la estadidad, para mí sería un gran honor. Yo le aconsejo que vote write-in en la Cámara de Representantes para que él pueda colaborar junto a mí. Aparte, pues que ahí (la Cámara federal) son cuatro candidatos y entiendo que tiene mayor probabilidad de prevalecer”, dice Torres en una publicación colocada en su página de Facebook, donde ha estado muy activa.

Este endoso se une a la campaña que circula en las redes sociales en la que se pide el voto por Rosselló Nevares. La campaña es una organizada e incluye vídeos exhortando a votar y otros explicativos sobre cómo votar por el exgobernador de mediante nominación directa a la Cámara de Representantes federal.

Además, desde el 16 de abril una agrupación llamada “Ciudadanos pro Ricardo Rosselló Write In” mantiene una iniciativa a través de la página Change.org para recoger 7,500 firmas para abogar por el reclutamiento de Rosselló Nevares para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“Eso de reclutarlo no aplica. Puedes tener 100,000 firmas, pero si no las validas en una elección como ocurrió con el alcalde que salió casi ganador en Guánica (Edgardo Cruz Vélez)… tienes que ir y votar. Esto no es cuestión de cuántas firmas tú tengas. Aquí hay una columna que siempre está en la papeleta, que es la de nominación directa y tienes que poner el nombre de él (Rosselló Nevares) y hacer la cruz al lado de él. La firma puede ser algo para motivar a la gente a que vaya a votar o motivarlo a él de que hay un respaldo contundente hacia su candidatura, pero si no se concreta no en votos sino en poner su nombre y la cruz al lado, no se concreta . sostuvo Navarro.

En problemas el PNP

Sin embargo, la oficialidad del PNP mantiene otra postura que, a todas luces, pretende evitar el regreso de Rosselló Nevares.

“Nosotros esperamos que los que salgan a votar, lo hagan por los que están en la papeleta porque cumplieron con los requisitos y han demostrado que están disponibles para asumir el cargo y son los que están aspirando”, indicó el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo.

En términos similares se expresó el senador y secretario general de la Palma, Carmelo Ríos.

“Los que están disponibles son los que se sometieron al escrutinio de los endosos, de someter los documentos, de decir ‘estoy aquí presente’. El pueblo va a tener que escoger de los que están ahí o los que han dicho que les interesa correr bajo write in. La posición institucional es que hay que escoger dos candidatos al Senado y cuatro a la Cámara. ¿Qué es lo que hay disponible? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los que han dicho ‘estoy aquí’? No es quienes han dicho por terceros” dijo Ríos.

“Yo voy a votar por los que están en la papeleta. Esa es mi prerrogativa. Yo creo que si Ricardo Rosselló le interesa, debe expresarse ya”, agregó.

Según fuentes de El Nuevo Día, el regreso de Rosselló Nevares al ruedo político no sienta bien en la alta cúpula del PNP ni en el gobernador Pedro Pierluisi, en momentos en que se discute en todo el país cómo erradicar la violencia de género. Rosselló Nevares salió de La Fortaleza en el verano de 2019 luego de que trascendiera el chat en el que participó con expresiones machistas, sexistas y homofóbicas.

“Pero, ¿qué opción tiene el gobernador? No puede salir públicamente y rechazar a Rosselló”, dijo una fuente.

Las fuentes sostienen que, por eso, las expresiones públicas que hará Rosselló Nevares son unas pensadas. No puede exhortar a votar por él, porque se le cuestionaría por qué no se sometió al mismo proceso que los que figuran en la papeleta. Sin embargo, tampoco puede guardar silencio, porque debe dejar clara su disponibilidad para avivar a sus huestes que se estiman entre 40,000 a 50,000 en una elección en la que se esperan 100,000 a 125,000 electores.

Navarro rechazó que el regreso de Rosselló afecte a la Palma o al gobernador, a pesar de que su salida de la gobernación -un hecho histórico en la historia política de Puerto Rico- resonó a nivel internacional, particularmente en Washington.

“Quien propone a Pedro Pierluisi para secretario de Estado es el mismo Ricardo Rosselló. Hemos escuchado a Pedro hablar de que Ricardo tuvo una gobernación productiva y ha hablado siempre en uno tono satisfactorio hacia el exgobernador, aislando el espacio del chat, que es lo que la gente en un momento no aceptó”, afirmó el representante.

“Luego de más de dos años, ninguna institución jurídica ha llevado esto hasta las últimas consecuencias porque no hubo ninguna violación de ley. El exgobernador pidió disculpas. Es de humanos errar”, sentenció Navarro.