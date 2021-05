A solo tres días de la elección especial, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy, jueves, su disponibilidad para ocupar una de las cuatro posiciones para cabildear por la estadidad en la Cámara de Representantes federal, tal como anticipó El Nuevo Día.

“Basado en el reclamo que he visto, basado en mi compromiso con la estadidad, que entiendo yo es incuestionable y ustedes han visto mi lucha por esa causa, del pueblo darme esa oportunidad (elegirlo como cabildero por nominación directa) yo no la voy a rechazar. La voy a aceptar. Yo iré para adelante, si esa es la voluntad del pueblo. Entiendo que esto es un proceso de write-in”, sostuvo Rosselló Nevares.

“Yo veo este panorama y aunque no lo busque, lo cierto es que si el pueblo me da esa oportunidad, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con fuerza. Lo voy a hacer con convicción y lo haré de de una forma donde yo entienda que pueda ayudar a adelantar esta causa y esta gestión. Este es el momento para la estadidad”, agregó el ex primer ejecutivo, quien renunció a las riendas del país tras intensas protestas en su contra en el verano del 2019.

Rosselló Nevares destacó que, de prevalecer, no cobraría un salario. Aún la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), agencia que tendrá a cargo los cabilderos, no ha fijado el salario de los cabilderos.

“Esto no no es cualquier momento. Esto es un momento donde se van a tomar decisiones sobre el futuro de Puerto Rico en términos del status”, sostuvo.

Pese a que se le solicitó por más de tres días consecutivos una entrevista a él y a su esposa, Beatriz Rosselló, el exgobernador optó por ofrecer una entrevista radial (Noti-Uno - 630 AM) para expresarse en momentos en que circula por las redes una campaña a su favor para cabildero en Washington D. C. A diferencia de Rosselló Nevares, la ex primera dama sí ha estado activa ofreciendo entrevistas.

Rosselló Nevares aprovechó el espacio para prácticamente hablar sobre lo que a todas luces sería su plan de trabajo en la capital federal.

“Veo un terreno y una oportunidad como nunca antes. Sé que hay mucha gente, mucho ruido de que esto (el status) nunca se va a mover. Los que dicen esto son los propulsores del status quo”, afirmó el exgobernador, quien lucía una camisa de manga larga sin cuello y azul claro.

Destacó que en la isla existe un gobernador y una comisionada residente estadistas, y a esto se suma el reclamo de derechos civiles y de discriminación en Estados Unidos bajo la consigna “Black Live Matters”, que según Rosselló Nevares, tiene un “paralelismo” directo con Puerto Rico.

“Lo que hay que hacer es abrir la conciencia del público en los Estados Unidos de que Puerto Rico encaja con ese sentir, que ya es mayoritario en los Estados Unidos”, afirmó.

También trajo sobre la mesa el reclamo en Estados Unidos para que Washington D. C. sea un estado.

“Washington D. C. está haciendo un empuje. Se puede hacer una dupla para que pueda entrar Washington D. C y Puerto Rico como estado”, sugirió.

“El golpe importante es el golpe de la opinión pública. El golpe de entender lo que esto significa para los Estados Unidos. El tener un estado que es mayormente afroamericano y un estado que es mayormente hispano”, agregó.

La propaganda a favor del exgobernador lee "Ricardo Rosselló write-in".

La elección de seis cabilderos será este domingo por lo que las expresiones del exgobernador pudiesen tener el efecto de avivar a sus huestes para que acudan a votar. De hecho, ese es el llamado a través de vídeos, anuncios en periódico y páginas en redes sociales.

Los vídeos explican cómo se puede votar por nominación directa por Rosselló Nevares para ubicarlo como cabildero en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Igualmente, detallan cuáles serán los centros de votación dependiendo de la residencia del elector.

Rosselló Nevares sostuvo la entrevista con Iván Rivera y Ramón Rosario Cortés. Este último fue su secretario de Asuntos Públicos bajo su administración de gobierno. La entrevista será la segunda que concede tras su súbita salida de La Fortaleza, la primera de un gobernante en la historia política de la isla, tras el reclamo de su renuncia por su participación en un chat de Telegram con expresiones machistas, homofóbicas y sexistas.

Al comienzo de la entrevista, Rosselló Nevares abundó sobre a qué se ha dedicado en los pasados dos años, tras su salida de La Fortaleza.

“Acá he reencaminado mi misión profesional. Como bien sabes, mi preparación académica es científica. El enfoque mayor que le he estado dando es en el desarrollo de terapias para distintas enfermedades”, dijo.

También sostuvo que ha ejercido como consultor y profesor invitado en algunas universidades que no identificó.

La primera entrevista que concedió el exgobernador fue al rotativo The New York Times en la cual intentó justificar sus acciones.

Han anunciado su intención de aspirar mediante nominación directa, Miriam Ramírez de Ferrer, Gregorio Igartúa, Arnaldo Claudio, John Regis, Carlos Rivera Ortiz y Raúl Eduardo Rosas.

Mientras ha aumentado la campaña a favor de Rosselló Nevares en las redes sociales, la cúpula del Partido Nuevo Progresista ha pedido un voto por los candidatos que figuran en la papeleta.

Los candidatos oficiales para la elección de este domingo son Zoraida Buxó, Víctor Pérez, Roberto López y Melinda Romero aspiran al cargo de cabildero en el Senado. Los aspirantes figurarán en ese orden en la papeleta.

Mientras, Roberto Lefranc, Elizabeth Torres, Adriel Vélez, María “Mayita” Meléndez, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero son los aspirantes para cabildear en la Cámara de Representantes. En ese mismo orden, aparecerán en la papeleta.