El exgobernador Ricardo Rosselló aseguró hoy que cumple con los requisitos para ser cabildero por la estadidad al ser elector apto de Puerto Rico y no de Virginia, donde actualmente reside, pese a los señalamientos del comisionado de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la asignación por parte del Departamento de Justicia de dos fiscales para que se determine si dio información falsa en sus solicitudes de voto ausente al ente electoral.

“Tanto Beatriz Isabel (su esposa) como yo estamos domiciliados en Puerto Rico. El argumentar en contra es producto de falsedad y malicia. Además, dichos ataques curiosamente se levantan con mi elección y no se levantó en procesos eleccionarios anteriores. ¿A quién quieren acallar? Nunca había sido sujeto de controversia hasta tanto se dilucida el resultado histórico eligiéndome a un cargo electivo por nominación directa”, sostuvo Rosselló en una misiva en la que asegura que cuenta con domicilio en la isla y que nunca ha emitido voto en Virginia.

Detalló que -“como electores registrados y domiciliados en Puerto Rico”- no recibieron ninguna objeción de parte de la CEE cuando, el 23 de febrero y el 23 de marzo, solicitaron el voto ausente para la vacante de representante por acumulación y para la elección especial de delegados, respectivamente.

“Tanto Beatriz como yo hicimos lo que la CEE y sus oficiales nos pidieron, en torno a los votos emitidos. No tan solo para la elección de la delegación, sino la de representante por acumulación. De anularse los votos, es un asunto cuya responsabilidad recae en la CEE. Preocupante por demás lo que implica eso para el derecho al voto como electores, garantizado no solo por ley, sino por la Constitución de Puerto Rico. ¿Por qué la CEE no revisó sus procesos internos y las instrucciones que me brindaron como elector antes de tomar su decisión? Con actuaciones así pierde la democracia”, añadió.

Las declaraciones de Rosselló surgen luego de que la CEE emitiera hoy las certificaciones finales de los resultados del escrutinio de la votación para escoger a los seis cabilderos por la estadidad, que incluye la elección del exgobernador mediante nominación directa.

El ente determinó que exigirá al exgobernador los mismos documentos solicitados a todo candidato que estuvo en la papeleta de la elección del 16 de mayo. Si luego se determina que es elector apto del estado de Virginia, corresponde a los tribunales descalificarlo si es que alguien impugna su elección, explicó la presidenta alterna de la agencia, Jessika Padilla Rivera.

“Ya culminado el proceso de certificación de los candidatos electos, vaya mis felicitaciones a los miembros de la delegación de Puerto Rico al Congreso. De la misma forma, mi agradecimiento a las decenas de miles de puertorriqueños que con su puño y letra depositaron su confianza en mí, produciendo la primera nominación directa exitosa en la historia electoral de Puerto Rico”, dijo.

Ayer se informó que el secretario de Justicia Domingo Emanuelli asignó a los fiscales Gretchen Camacho Rossi y Rufino Jiménez Cardona para realizar la pesquisa que determinará si Rosselló y su esposa, Beatriz proveyeron información fraudulenta a la CEE.

“En el día de hoy me reuní con ambos fiscales para dejarles saber que nuestro único norte es buscar la verdad. Nada más”, señaló Emanuelli en declaraciones escritas.

Rosselló, por su parte, sostuvo que la investigación “es mal intencionada en su faz. NO existe delito electora alguno. Mas aun no hay razón alguna para nombrar a mi esposa en este escenario; ella tan siquiera sacó su licencia de conducir en el estado de Virginia. Ese detalle por si solo demuestra la debilidad de la querella y la mala fe de sus propulsores”.

La investigación es producto de un referido de los comisionados electorales de los partidos Independentista Puertorriqueño, Popular Democrático, Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana.

Radica querella en Virginia

Por otro lado, Rosselló señaló que radicó una querella de investigación ante las autoridades de Virginia para “constatar la finalidad de la extracción de información privada” sin ser consultado y que remitirá información al Tribunal Supremo por la publicación de “información falsa sobre mi solicitud de voto ausente” por parte de Rosario.

“El licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, sin mi anuencia o consentimiento ha publicado información personal mía, por lo que he solicitado una investigación a las autoridades concernientes... Este tipo de información no se puede publicar sin el consentimiento del individuo”, añadió.

El exgobernador, obligado a renunciar a su cargo tras las protestas del Verano del 19, aseguró que ya ha tenido reuniones con la delegación de cabilderos con el propósito de encaminar la agenda de trabajo.