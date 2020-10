La senadora y candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, presentó hoy, jueves, su propuesta pata atender las necesidades de la mujer en la capital basada en cuatro pilares.

Según López, estos pilares consisten en educar para promover la igualdad de género, combatir enérgicamente la violencia doméstica, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres y proveer servicios integrales a las víctimas por condición de su género.

De inmediato, abogó, al igual que miles de mujeres, porque el estado declare un estado de emergencia por la violencia de género.

“Los datos evidencian que San Juan es uno de los municipios con más casos de violencia doméstica en el país. Por tanto, hago mío el mismo reclamo que he hecho en múltiples ocasiones que se declare un estado de emergencia por la violencia contra las mujeres. Este abuso tiene que acabar y en eso San Juan será ejemplo para el resto del país”, indicó la senadora.

“En San Juan desarrollaré una campaña educativa intensa dirigida a promover la equidad de género y combatir la violencia doméstica. Esto incluirá, entre otras cosas, adoptar estrategias de alcance y promoción en todos los medios sobre los servicios que el Municipio de San Juan ofrece a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual”, agregó.

Respecto al sistema educativo de la Capital, López León se comprometió en evaluar el currículo de los 70 centros Head Start/Early Head Start, tres escuelas y el del Colegio Universitario del Municipio de San Juan. Dijo que busca atemperar el sistema de educación a los principios de que ningún hombre es mejor que una mujer ni viceversa y el respeto debe prevalecer.

“El sexo no determina lo que puedo hacer o no puedo hacer como persona. Eso es perspectiva de género. Que no quede duda alguna que en el Municipio de San Juan, lo vamos a enseñar desde el nivel prescolar”, apuntó López León.

Agregó que impulsará una nueva política pública de cero tolerancia a la violencia doméstica, agresión sexual y el hostigamiento sexual en el lugar del empleo.

“En San Juan viabilizaré que los servicios de la Oficina para el Desarrollo Integral sean efectivos para las mujeres víctimas de violencia doméstica y agresión sexual para que estén igualmente disponibles para personas con diversidad funcional, como las personas sordas, sin facultad de habla, o con ciertos niveles de retardación mental. Además, dentro del área de la salud, la mujer es una prioridad. Tanto con la disposición de profesionales especializados en la mujer, como para sus hijos e hijas, así como como las abuelas que también forman parte del sostén diario de sus nietos y nietas”, afirmó.

Como parte de su propuesta, buscará ampliar los servicios que se ofrecen en la Línea 939CONTIGO (266-8440) a víctimas de violencia doméstica y de agresión sexual que facilita el que una persona pueda escribir un mensaje de texto sobre su situación de violencia o la de un familiar o amiga/o y ser recibido en la Línea para atención y respuesta.

“Esto sería altamente conveniente porque en momentos como la pandemia o eventos atmosféricos, donde algunas de las víctimas están obligadas a permanecer en el hogar con la persona agresora, comunicarse vía telefónica puede ser un reto. Con un recurso a través del cual pueda solicitar los servicios por escrito, tendrá más alternativas para que salga de su situación de violencia. Además, establecer acuerdos de entendimiento con otros municipios para que, a través de sus respectivos cuerpos de policía municipal y manejo de emergencias, puedan coordinarse servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual 24 horas los 7 días, a través de la Línea 939CONTIGO”, detalló la senadora.

Desarrollo económico para las mujeres

Con relación al desarrollo económico, la senadora propone generar desde la alcaldía herramientas de capacitación, acompañamiento y financiamiento para desarrollar la capacidad de autogestión económica de las mujeres. La meta, sostuvo, será la creación de microempresas y empresas pequeñas y medianas, incubadoras de negocios con especial atención a personas en desventaja económica y mujeres jefas de familia.

“También estableceré el programa San Juan Exporta a través del cual se identificarán 20 empresas medianas y grandes que puedan exportar sus productos o servicios al extranjero, 10 de esas empresas serán de mujeres. Igualmente, impulsaremos un agresivo programa para identificar financiamiento mediante propuestas federales y otros fondos de los que puedan beneficiarse diversos componentes de nuestro ecosistema económico, como respaldo adicional a su gestión”, especificó López León.

“Fomentaré la contratación de empresas y creación de microempresas comunitarias para la realización de sus obras de construcción o servicios. La idea es crear un ecosistema de microempresas entre los residentes para garantizar la creación de empleos y fomentar el mantenimiento óptimo de sus comunidades, lo que redundará en bajar la tasa de desempleo en la ciudad capital. Principalmente entre las mujeres de nuestra capital”, apuntó.

San Juan posee una población aproximada de 344,606 habitantes y de esa cantidad 54.2% (186,864) son mujeres, destacó la senadora. En San Juan de los 78.242 hogares con jefe de familia en la Ciudad, el 59.7% ó 46,586 tenían una mujer como jefe de familia.