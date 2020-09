La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) gastó $10,633,413.20 en las primarias del 9 y el 16 de agosto, pero de esa cantidad de fondos públicos $909,912.75 fueron destinados para reanudar la votación tras los escollos que enfrentó el evento electoral bajo la presidencia del juez Juan Ernesto Dávila Rivera.

Entre las partidas que requirieron doble pago por parte de la CEE, a raíz de las fallidas primarias del 9 de agosto, figuran la distribución de materiales, el alquiler de sillas mesas y carpas, compra de alimentos para funcionarios de colegio, y el alquiler de espacios privados que se utilizaron como centros de votación.

El desglose de estos gastos fue provisto y certificado por la jefa de Finanzas de la CEE, Sonia Sanjurjo. Pero la CEE no proveyó las facturas de cada gasto como solicitó El Nuevo Día. Tampoco precisó qué porción de los gastos se pagó con fondos estatales y cuál con fondos federales. Al cierre de esta edición, no hubo un funcionario de la CEE disponible para hablar de los detalles de los gastos.

“Quien gerencia esos procesos (electorales) es un administrador. Parte de la destreza de un administrador es ser capaz de planificar y planificar correctamente las cosas”, dijo Yolanda Cordero, catedrática jubilada e investigadora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Lo que estaba en juego en ese caso era la democracia. Eso no es cualquier cosa. Tanto así que en un país que no tiene dinero hubo que poner cerca de $1 millón adicional. Ha sido muy lamentable y ha sido un penoso ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en la administración pública. Por eso, no todo el mundo puede ser administrador”, agregó Cordero.

El 9 de agosto, cuando se suponía que se celebraran las primarias locales, fue necesario interrumpir el evento luego de que pasadas las 8:00 a.m. -hora en la que debían abrir los colegios electorales- ni siquiera habían salido de Operaciones Electorales los camiones con los materiales para la votación.

La primaria se reanudó una semana después, el 16 de agosto, tras una determinación del Tribunal Supremo.

A juicio de Cordero, hubo mala administración porque “la planificación es esencial para la operación gubernamental, que es compleja”.

Para el exsenador y excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Eudaldo Báez Galib, realizar las primarias locales en dos ocasiones fue “innecesario” porque fue producto de “errores humanos”.

“Si me dijeras que hubo que repetir o concluir la votación por eventos de naturaleza mayor, pero tener que pagar más dinero por mala administración no es justificable”, afirmó.

Báez Galib sostuvo que resalta la impunidad que hay con el mal gasto de fondos públicos, porque Dávila Rivera salió de la CEE para quedarse en su cargo de juez y “no tuvo consecuencia alguna”.

Gastos a ciegas

Pese a una solicitud a esos efectos, la CEE no proveyó cuánto gastó en las primarias locales de 2012 y 2016.

Nicolás Gautier, ahora comisionado electoral del PPD y quien fuera asesor de la expresidenta de la CEE Liza García, indicó que el gasto en las primarias de 2016 fue menos de $15 millones. Destacó que el gasto en estas primarias hubiese sido menos de $10 millones si no hubiese ocurrido el traspiés del 9 de agosto ni realizado compras para lidiar con la pandemia del COVID-19.

El expresidente de la CEE César Vázquez dijo que, tras lo que sucedió el 9 de agosto, no había salida y era imperativo repetir la votación “por la falta de competencia de quien estaba administrando”.

Pero el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista Francisco "Junior González recordó que esos errores cuestan dinero, en este caso fondos públicos en medio de la crisis fiscal.

“Es un doble gasto por los errores que cometieron y los errores se pagan con dinero. Ahí están los resultados”, dijo.

De la duplicidad de gastos en los que tuvo que incurrir la CEE, el mayor fue en el acarreo del material electoral.

El 9 de agosto, la CEE pagó $1,034,500 por transportar el material electoral tal y como había reseñado El Nuevo Día. De esa cantidad, $145,000 fue un gasto adicional que se vio obligada a pagar la CEE “debido a situaciones imprevistas”.

Este medio supo que los transportistas amenazaron con irse y no hacer su trabajo ante la demora de más de tres horas de la CEE en llenar los camiones.

El 16 de agosto, la CEE tuvo que pagar $956,400 por el acarreo del material electoral, poco más de la mitad de lo que ya había pagado previamente.

La CEE también debió pagar dos veces por el alquiler de sillas, mesas, carpas y centros de votación. El 9 de agosto, pagó $203,321.87 y el 16 de agosto $188,913.75.

También, pagó por partida doble el arrendamiento de colegios privados que se usaron como centros de votación. Por ese renglón, la CEE pagó la primera vez $152,460 y el 16 de agosto, $49,875.

La compra de alimentos para funcionarios de colegio y el alquiler de sanitarios portátiles para los centros de votación representaron gastos adicionales para la CEE que el 16 de agosto debió pagar $14,724 y $9,900, respectivamente.

Gastos mayores

Una examen de la totalidad de los gastos de la CEE denota que pagó cantidades sustanciales para contar con las 6,075 máquinas de escrutinio electrónico. Solo en un contrato de configuración y baterías para las máquinas de escrutinio electrónico la CEE pagó $955,000.

Dávila Rivera había dicho antes de su salida que el gasto se hizo con fondos federales. La CEE también pagó, para las máquinas de escrutinio electrónico, $94,850 en cargadores, $162,000 en urnas y $28,140 en maletines.

El gasto en equipo de seguridad -ante la pandemia del COVID-19- alcanzó los $542,637.87. La CEE debió comprar guantes, mascarillas, goteros plásticos para la tinta indeleble, protectores para la cara, lavamanos para centros de votación, batas mamelucos, desinfectantes de mano y termómetros. También, debió desinfectar el coliseo Roberto Clemente a un costo de $63,000.

El coliseo se alquiló para guardar distanciamiento físico antes y después del escrutinio. Solo en su alquiler, la CEE pagó $90,000, que Dávila Rivera anticipó se pagarían con fondos de la ley federal Cares.

Además, la CEE pagó $547,879 por la campaña de publicidad de las primarias locales.