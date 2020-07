A menos de tres semanas para las primarias, la gobernadora Wanda Vázquez Garced citó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para atender cerca de una docena de medidas cuya viabilidad y motivaciones fueron cuestionadas ayer por expertos consultados por El Nuevo Día.

Una de las piezas legislativas que tendrán ante sí el Senado y la Cámara de Representantes, a partir de la 1:00 p.m. del martes, propone celebrar un referéndum el día de las elecciones generales para auscultar la posibilidad de elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados del gobierno.

Otra de las medidas busca agilizar las reclamaciones sometidas por proveedores de servicios de salud ante las aseguradoras. La mandataria había anticipado que presentaría legislación a esos fines durante el mensaje sobre el estado de situación del país que ofreció hace unas semanas.

“Entendimos que este era el momento apropiado, y se presentaron ahora”, afirmó Vázquez Garced ayer cuando este diario le cuestionó las razones para presentar estas medidas a solo tres semanas de las primarias locales y tres semanas después que finalizara la última sesión ordinaria del cuatrienio, el 30 de junio.

A juicio de los abogados Carlos Ramos, Rolando Emmanuelli y Carlos Díaz Olivo, la movida de la gobernadora está motivada por intereses electorales y no de política pública.

“Hacer esto aislado de otras enmiendas importantísimas que se han planteado sobre la Constitución, evidentemente -aunque tenga apoyo de muchas personas- su fin no es necesariamente enmendar la Constitución para resolver una supuesta urgencia”, sostuvo Ramos, abogado constitucionalista.

“Lo que la gobernadora dijo que va a hacer es ponerse en sus espaldas el peso de ser candidata, y ha decidido proponer una enmienda a la Constitución que, a mi juicio, persigue un fin principalmente electoral”, puntualizó.

Durante la conferencia de prensa en la mañana de ayer, la gobernadora rechazó que, con sus propuestas, busque obtener ventaja en la contienda primarista en la que enfrenta al ex comisionado residente Pedro Pierluisi. “Esto no es programa de campaña porque yo no busco ganar ni perder votos con esto”, sentenció.

medida sin consecuencias

Ramos, Emmanuelli y Díaz Olivo coincidieron, por separado, en que la primera ejecutiva, con el apoyo de la mayoría novoprogresista en Cámara y Senado, podría aprobar una resolución concurrente que dé paso al referéndum, pero dejaron claro que el aval del pueblo a esos efectos podría desembocar en nada ante los abarcadores poderes del gobierno federal, encarnados en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Aunque esté en la Constitución, mientras estemos en una relación colonial, donde la ley Promesa prevalece, pues no tiene mucho valor”, opinó Emmanuelli.

“El objetivo de la gobernadora, yo lo apoyo. Es importantísimo. Las pensiones hay que defenderlas a toda costa, pero sería únicamente un esfuerzo politiquero y primarista si no hay una estrategia, si la gobernadora no le dice al país cómo es que va a defender esa legislación porque la Junta, en cuanto salga el proyecto de ley, le va a escribir diciendo que eso es incompatible con el plan fiscal y con la ley Promesa”, agregó el abogado.

Según Emmanuelli y Ramos, un ejemplo de la preeminencia de la ley Promesa, que creó la JSF, es que la Constitución del Estado Libre Asociado dispone que será la Legislatura -con el aval del gobernante de turno- la responsable de aprobar el presupuesto de la isla. Sin embargo, ya en cuatro ocasiones ha sido la JSF la que ha confeccionado y certificado el presupuesto operacional del gobierno.

“Cualquier enmienda a la Constitución, sobre todo, enmiendas de esa naturaleza como la que propone la gobernadora, hay que verla a la luz de lo que establece la ley Promesa”, subrayó Ramos.

“La ley Promesa de facto -no de jure- eliminó o echó a un lado varias disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, particularmente las relacionadas con el proceso de aprobación de presupuesto y, sobre todo y la más importante, que las leyes que aprueben nuestros órganos de gobernanza propia no son finales hasta que la Junta evalúe si pueden ser ejecutadas”, agregó.

Vázquez Garced, sin embargo, rechazó que las medidas que incluyó en la extraordinaria requieran el aval del ente que controla las finanzas públicas. En el caso del referéndum, no precisó de dónde provendrían los fondos para llevarlo a cabo. “Trabajaremos con los costos que sean… si hay que identificar los fondos, se hará”, contestó.

Sobre la medida para enmendar el Código de Seguros, a fin de eliminar requisitos para la prestación de servicios médicos o acelerar el pago de reclamaciones, Emmanuelli dijo que las aseguradoras “tienen mucho poder para influenciar”, lo que podría descarrilar la pieza. “Por eso, han dominado hasta por encima del criterio médico y en las respuestas a la autorización de un tratamiento beneficioso para el paciente”, apuntó.

Díaz Olivo dijo que se trata de una medida que le gana “simpatías” a la gobernadora porque luce como defensora de los pacientes y médicos, que por años han censurado la intervención de las aseguradoras.

Díaz Olivo y Emanuelli destacaron que es necesario conocer qué propone la enmienda de la gobernadora específicamente para que no se violenten los acuerdos contractuales con las aseguradoras.

Por ende, concluyeron que tanto la enmienda al Código de Seguros como el referéndum constitucional deben ser medidas de carácter prospectivo.

“Son medidas populistas o de corte electoral cuya intención es captar algún tipo de simpatía o buena voluntad de aquí al proceso de primaria porque el efecto que pueda tener va a venir después de la primaria. Ella intenta capitalizar en la impresión que causa ahora”, sentenció el analista político Díaz Olivo.

La gobernadora, en cambio, defendió su proceder, al señalar que los pensionados “ahora mismo no tienen nada”. Agregó que sería “diferente” si su pensión estuviera garantizada por la Constitución.

“La jueza (Laura Taylor Swain) tendría que mirar que después de la deuda (de Puerto Rico), va el pago de las pensiones y va a tener prioridad”, sostuvo.