El gobernador Pedro Pierluisi calificó este martes como una “controversia innecesaria” los planteamientos vertidos en una carta por el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), así como dos legisladores independientes, en contra de las enmiendas propuestas al Código Electoral.

De paso, el primer ejecutivo advirtió que si no se logra un acuerdo para hacerle cambios al Código Electoral, aprobado en el 2020, el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tiene problemas con dejar el estatuto tal y como está.

“Yo veo aquí controversias innecesarias. Es cuestión de ya aprobar las enmiendas que procedan para que entonces la Comisión (Estatal de Elecciones) pueda cumplir su misión que es promulgar reglamentos”, dijo Pierluisi al finalizar su participación en la apertura de la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, efectuada en el Coca Cola Music Hall, en Miramar.

En la misiva enviada al gobernador, el grupo de legisladores y legisladoras advirtió que las enmiendas trabajadas en la Legislatura y que aún no han sido aprobadas agravarían el estado de derecho electoral en Puerto Rico. Alegaron que las enmiendas propuestas socaban el principio histórico de balance electoral, se sigue obviando la búsqueda de consenso entre comisionados(as) para la selección de un(a) presidente(a) de la CEE); se mantiene una concentración excesiva de poder en la figura del presidente de la CEE; no hay mecanismos de fiscalización efectiva del voto adelantado; se mantiene “la ficción jurídica de partidos propietarios y partidos adicionales” y no hay garantías suficientes para los candidatos independientes.

PUBLICIDAD

Pierluisi ripostó diciendo que “todos deberían estar unidos para apoyar” los cambios al Código Electoral que fueron negociados entre el liderato del PNP y el del Partido Popular Democrático (PPD), que desde la semana pasada cuenta con un nuevo presidente. De hecho, Jesús Manuel Ortiz, quien ahora regenta la Pava, debe reunirse con los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández para decidir qué harán con los cambios propuestos.

“Están haciendo reclamos que no están incluídos en las enmiendas al Código Electoral porque no gozan del apoyo de los dos partidos principales en la isla. Reconozco que todos quieren tener participación, pero de igual manera esa participación se tiene que justificar y se justifica a base de los votos. Cuando uno recibe la mayor cantidad de votos, pues entonces su rol en esa Comisión va a ser mayor a cuando no. Se respetan los derechos de la minoría, pero respetar es una cosa y básicamente crear una burocracia para representar cinco partidos en igualdad de condiciones, burocracia administrativa, no se justifica”, dijo Pierluisi sobre los reclamos que hicieron los legisladores en la carta.

Sostuvo que el voto adelantado por correo continuará, rechazó que el control de la CEE recaiga en el presidente con “poderes extraordinarios” y aseguró que habrá mecanismos de fiscalización.

“Porque para eso ahí sí que todos los partidos tienen derecho a tener participación en JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado)”, apuntó el primer ejecutivo.

Se mostró despreocupado si el liderato del PPD opta por detener las enmiendas propuestas al Código Electoral.

PUBLICIDAD

“Yo discrepo del planteamiento de algunos de que el Código Electoral no fue efectivo en las pasadas elecciones. Para mí, funcionó. Sí se puede mejorar, pero nosotros, si hay un tranque y no quieren avalar enmienda alguna, vamos a vivir con el Código Electoral actual. Los demás, los que querían mejorarlo pues perdieron la oportunidad. Es tan sencillo como eso. El que quiera mejorar ese Código, la oportunidad la tiene ahora”, sentenció Pierluisi.

Entre los cambios al Código Electoral que han negociado líderes del PPD y del PNP están flexibilizar los requisitos para presidente y presidente alterno de la CEE, cambiar la fecha de las primarias, limitar la cantidad de precintos en los que puede sumar votos un candidato legislativo por acumulación, que se entreguen las listas electorales a los candidatos a tono con el área geográfica en la que aspiran y que se prohíban las vacaciones en medio de escrutinios.

El término de Francisco Rosado Colomer como juez vence el próximo 1 de diciembre. Fue nominado al Tribunal Apelativo, pero el Código Electoral vigente establece que para presidir la CEE debe ser juez superior. Las enmiendas proponen que quien dirija el ente electoral sea juez sin importar la instancia o el foro.

“Pienso que el Senado debe avalar el nombramiento que hice del juez Rosado Colomer para el Apelativo. Eso es aparte”, dijo.

“En cuanto al supuesto o caso hipotético de que llegue el final del año y Rosado Colomer no esté en la Judicatura, lo cual sería una desgracia porque es un buen juez un excelente juez pues entonces ya yo lo he dicho que el que esté presidiendo la Comisión tiene que ser juez. Ese escenario si se da, será desafortunado porque perdemos a un gran jurista, por un lado en el sistema judicial. Y por otro lado, perdemos a quien presidió la CEE en las pasadas elecciones y tiene ya una trayectoria probada”, abundó.

PUBLICIDAD

Rechazó que haya un conflicto de interés o negociación en el ascenso de Rosado Colomer al Apelativo y el interés del primer ejecutivo en dejarlo en la presidencia de la CEE.

“Ya están haciendo señalamientos por hacer señalamientos, por crear controversias innecesarias. El que designó al juez Rosado Colomer como presidente de la CEE fui yo. Y el que lo mantenga en esa posición a nadie le debe sorprender”, dijo.

Pierluisi exhortó a la Legislatura a apoyar las enmiendas al Código Electoral para que impere la “estabilidad” en el sistema electoral.