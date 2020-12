Una modificación al mecanismo usado por los comisionados electorales y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer para adjudicar los votos por nominación directa en la contienda por la alcaldía de Guánica podría tener el potencial de atrasar la divulgación del resultado final de dicha carrera.

Edgardo Cruz Vélez alega que recibió gran parte de los 2,041 votos por nominación directa en Guánica, pero desde hoy los comisionados electorales y Rosado Colomer se han dado a la tarea de ir evaluando voto por voto las variaciones de su nombre que escribieron los electores para darle el voto, como escribir solo su nombre, su apellido o incluso apodos. Inicialmente Rosado Colomer determinó, siguiendo un reglamento de la CEE aprobado por los comisionados de manera unánime, adjudicarle al candidato 56 votos de un total de 57 ya evaluados y también firmó un acuerdo con la lista de variaciones aceptadas que se aplicaría para continuar con el conteo.

Electores han escrito variaciones del nombre como Cruz Vélez como Ugardo y Ubardo Cruz.

Según indicó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, el acuerdo tenía el efecto de provocar que futuras variaciones al nombre de Cruz Vélez encontradas serían invalidadas al no aparecer en la lista autorizada por Rosado Colomer.

“Lo que pasa es que hay 30 colegios regulares y siete de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) y no tenemos constancia de las otras variedades de su nombre que puedan venir”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

El nuevo acuerdo alcanzado incluye revisar todas las papeletas de nominación directa, recoger todas las variaciones del nombre de Cruz Vélez y entonces llevarlas al pleno de los comisionados para evaluación.

Paralelamente, la controversia sobre la adjudicación de esos votos se dirime en el Tribunal de San Juan, donde la jueza Rebecca de León se reservó el viernes su fallo. En esencia, tiene que decidir entre hacer valer el texto del Código Electoral, que obliga al elector a escribir el nombre perfectamente en la columna de nominación directa o utilizar le reglamento de la CEE, que tiene un lenguaje más flexible. Esa última postura es la que defiende Cruz Vélez y todos los partidos excepto el PPD y el PNP.

Simultáneamente, se continúa contabilizando el voto por adelantado en Guánica, sufragio que finalmente le dará la victoria al candidato popular, Ismael Rodríguez Ramos, según Cruz.

Distrito 18

Cruz no ofreció cifras actualizadas sobre la contienda en el Distrito Representativo 18, donde él esperaba una victoria para el popular Jessie Cortés Ramos sobre le incumbente José “Che” Pérez Cordero. El portal de la página de internet de la CEE está atrasado.

Sin embargo, el coordinador electoral popular Eder Ortiz insistió en que Cortés Ramos ampliaría su victoria alcanzada en la noche del evento, cuando superó a Pérez Cordero por 66 votos. Ortiz sostuvo que Cortés Ramos se impuso en el voto adelantado, con la excepción de Moca.

“Demostrado está que la mayoría de la Cámara corresponde al PPD. (Carlos) “Johnny” Méndez, como Presidente, debe honrar la voluntad del pueblo que decidió un cambio legislativo y terminar con una transición organizada, a tiempo y transparente. No comenzar este proceso de inmediato atenta contra lo que juró defender en enero de 2017. El pueblo observa su proceder”, dijo Ortiz.

El exlegislador se refirió a que el PPD cuenta con ese escaño para lograr la mayoría absoluta en la Cámara con 26 escaños para La Pava.

Reflexivo Rosado Colomer

El presidente de la CEE, Rosado Colomer, dio a entender hoy que todavía está evaluando si ordenaría certificar a todos los ganadores de las elecciones cuando se cumpla con el último precinto, que es el 110 o si decide firmar certificaciones finales en la medida en que avanza el escrutinio.

Hasta hoy, sábado, el escrutinio iba por el Precinto 53 de Lares, pero no se ha certificado a nadie como ganador.

“Estoy haciendo una investigación porque nada en la ley impide que se den certificaciones, pero también he visto que nunca se han dado antes de terminar el escrutinio”, dijo Rosado Colomer a El Nuevo Día.

“No soy de los que creo que hay que hacer algo porque siempre se ha hecho así, pero si lo hago, quiero evaluarlo primero”, añadió. “Lo que me han dicho a mi personas que han trabajado antes en el escrutinio es que se espera hasta el final para certificar el ganador porque esa certificación implica cerrar el colegio al 100% y esas personas me han dicho que se ha querido tener la precaución de que no lleguen más papeletas”.