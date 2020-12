El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, insistió esta tarde que antes de que culmine el día su colectividad se habrá de agenciar la victoria tanto en la contienda por la alcaldía de Guánica como en el Distrito Representativo 18.

A eso de las 5:00 p.m., Cruz indicó a la prensa en el coliseo Roberto Clemente que en el Distrito 18 el candidato popular Jessie Cortés Ramos había acumulado 21 votos más que en la noche del evento luego de contabilizados hoy 131 colegios regulares. Cortés Ramos cerró la noche del evento con una ventaja de 66 votos sobre el incumbente penepé José “Che” Pérez Cordero y falta por contarse un colegio de Mayagüez y la unidad de voto por adelantado.

Según Cruz, Cortés Ramos fue el único candidato popular en prevalecer en el reglón de voto por adelantado a nivel isla.

En el caso de la alcaldía de Guánica, Cruz sostiene que el candidato popular Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, luego de escrutados 26 de 30 colegios regulares, había aumentado su cantidad de votos por cuatro en comparación con la noche del evento, cuando superó al alcalde incumbente Santos Seda por nueve votos.

En Guánica hay un total de 1,540 votos por adelantado y Cruz confía en que se dividirán en partes iguales entre Rodríguez Ramos y Seda.

Ambos, sin embargo, fueron superados en la noche del evento, presuntamente por Edgardo Cruz Vélez, quien sostiene que debe haber acumulado la mayoría de los 2,041 votor por nominación directa en la contienda municipal.

“Con todo y ese escenario, el candidato del PPD debe prevalecer”, dijo Cruz.

El comisionado popular se refiere a la controversia que se dirime tanto al interior de la CEE como en los tribunales sobre la validez del voto por nominación directa. El coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, sostiene que cerca de 1,000 votos de ese tipo en la papeleta municipal de Guánica serían invalidados, ya que los electores no escribieron bien el nombre de Cruz Vélez, ya sea porque no se redactó el nombre completo, se colocó un apodo o se colocó el nombre correctamente, pero el elector no hizo la marca requerida que también exige la ley.

El Nuevo Día supo que Cruz Vélez no presentó a la CEE un listado oficial de sus apodos.

La jueza Rebecca de León tenía ante su consideración esta tarde en el Tribunal de San Juan un pleito en que Rodríguez Ramos reclamó que se tiene que hacer valer el texto del Código Electoral que requiere que el nombre de un candidato por nominación directa sea escrito de manera perfecta. Mientras, la representación legal de Cruz Vélez sostiene que el documento conocido como “Reglas y criterios de adjudicación manual de papeletas”, de la CEE, es mucho más liberal que la propia ley..

Ese reglamento es el que dispone que un voto por nominación directa se adjudicará a la persona “aunque esté mal escrito”.

Esta tarde el observador en la CEE de Cruz Vélez, Amaury Marrero Pérez, dijo a la prensa que la CEE tiene que validar la intención del elector.

“Se respeta completamente la intención del elector, pero hasta que no se vean todas las papeletas no hace sentido que se haga un ruling (determinación)”, dijo Marrero Pérez al aludir a un posible pronunciamiento de los comisionados electorales o el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, quien no ha estado disponible para la prensa en el coliseo Roberto Clemente desde el martes.

“Tenemos la incongruencia entre lo que es el Código (Electoral) y lo que es el manual de procedimiento… sin embargo el principio de la intención del elector va por encima de todo”, dijo Marrero Pérez.

Esta mañana se determinó que las papeletas con votos por nominación directa para la alcaldía de Guánica serían colocadas en una bolsa para luego ser examinadas por los comisionados electorales.

De otra parte, Marrero Pérez rechazó validar la aseveración de Cruz en el sentido de que la controversia por el nombre de Cruz Vélez se haría académica porque Rodríguez Ramos prevalecería comoquiera con el voto por adelantado.

“Ahora mismo no se puede hablar de Javaa (Junta Administrativa de voto Ausente y por Adelantado) porque están trabajando en eso… ningún candidato puede decir realmente quién está ganando esta contienda”, dijo Marrero Pérez.