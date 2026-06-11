Jóvenes aficionados al paso fino representarán a Puerto Rico en competencia internacional

Una delegación de 70 jinetes y amazonas de 5 años en adelante representará a Puerto Rico en la XV Mundial Confepaso de Equitación de Caballos de Paso “Félix Santiago Oliver”, que tendrá lugar a mediados de julio en República Dominicana.

“Estoy muy emocionada porque es un orgullo participar del mundial, representar a mi país y conocer gente de diferentes países”, expresó Sofía Camacho Correa, de 15 años y residente de Arecibo, quien practica la equitación de paso fino desde que tenía 9 años.

Paso fino se refiere tanto a la raza del caballo como a su manera particular de andar, informó Willman Rodríguez Méndez, coach de la delegación. De acuerdo con EnciclopediaPR, esta raza es descendiente de una mezcla de caballos españoles y desde que nace camina con un paso corto y rítmico (una marcha en cuatro tiempos laterales), que se perfecciona con entrenamiento.

PUBLICIDAD

La Ley 87 de 1978 declaró el paso fino como “deporte autóctono de Puerto Rico”. Existen varias organizaciones en la isla que promueven este deporte. La Fundación de Criadores de Caballos de Puerto Rico es la que está a cargo de la delegación boricua que viajará a Quisqueya, ya que está afiliada a la Confederación Mundial de Criadores de Caballos de Paso (Confepaso), entidad que realiza la competencia mundial cada dos años.

El coach explicó que en el paso fino hay competencias donde sólo se evalúa y premia al caballo, mientras en otras se hace lo propio con los jinetes (varones) y amazonas (féminas). En la XV Mundial Confepaso de Equitación de Caballos de Paso “se evalúa al jinete o amazona y su capacidad de presentar su ejemplar en óptima condición”, dijo Rodríguez.

La competencia será subdividida por edad y género, con categorías para jinetes y amazonas desde los 4 años hasta de 25 años o más, incluyendo categorías paralímpicas para niños y jóvenes con discapacidades físicas o cognitivas.

En la pista, cada binomio (conjunto de caballo y jinete o amazona) debe realizar una serie de figuras en un orden determinado como, por ejemplo: caminar en círculos, hacer la forma del 8 alrededor de dos postes, retroceder y andar sobre una tabla de resonancia. Esta última prueba permite captar el andar rítmico del equino al escuchar el sonido de sus pesuñas al pisar la madera.

Federico Torres Segarra, de 11 años, estará entre los 70 jinetes y amazonas que representarán a la isla en la XV Mundial Confepaso de Equitación de Caballos de Paso Félix Santiago Oliver, que se realizará del 15 al 19 de julio en Repúbllilca Dominicana. (Suministrada)

Un panel de jueces evalúa a cada participante y le otorga un puntaje. Quienes logran las puntuaciones más altas obtienen medallas de oro, plata y bronce en su categoría. Luego, por cada medalla se acumulan puntos (5 por cada oro, 3 por cada plata y 1 por cada bronce). “Al final, se suman los puntos y el equipo con la mayor puntuación se corona campeón mundial. Puerto Rico cuenta con 11 campeonatos mundiales”, detalló Rodríguez.

PUBLICIDAD

La delegación boricua aspira a revalidar como campeón mundial. “Estoy practicando al menos dos veces a la semana y también voy a las prácticas del equipo de Puerto Rico, donde el coach nos evalúa a todos y nos dice qué debemos mejorar”, dijo Federico Torres Segarra, de 11 años y vecino de Gurabo, quien practica el paso fino desde que tenía 4 años.

“Mi meta es hacer lo mejor que pueda para poder ganar y disfrutar la competencia”, agregó el joven, para quien este será su tercer mundial. “El paso fino me ha enseñado a ser disciplinado, creen en mí y trabajar para lograr mis sueños”.

Para Sofía, quien participó en el mundial anterior celebrado en Puerto Rico, lo mejor es “ver cómo todos los países se unen para crear una competencia bien linda; uno se lo goza y son memorias que se quedan con uno”.

La competencia contará con la participación de al menos una decena de países y se extenderá del 15 al 19 de julio en la localidad dominicana Santiago de los Caballeros.

El origen del mundial

La Mundial Confepaso de Equitación de Caballos de Paso, que este año celebra su edición número 15, lleva el nombre de Félix Santiago Oliver, un joven puertorriqueño que no dejó que sus afecciones de salud le alejaran de su pasión: el deporte del paso fino.

Nacido en 1980 en San Juan, desde pequeño se desarrolló en el paso fino. A la edad de 11 años fue operado de un tumor en el cerebro, de la que resultó con parálisis en el lado derecho de su cuerpo. Luego de meses de distintos tipos de terapias, volvió a montar, relató su madre, Sonia Oliver.

PUBLICIDAD

Cuando tenía 15 años, le hicieron un homenaje durante una competencia internacional celebrada en 1995 por la Confepaso en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan. Allí entró a caballo y pidió que se hicieran eventos para jinetes aficionados, ya que la mayoría de las competencias en aquel entonces eran para evaluar y premiar a equinos montados por profesionales.

De esa petición surgió la Mundial Confepaso de Equitación de Caballos de Paso. “Salió de la visión de un niño que tenía siempre ese sueño de montar no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional”, expresó Oliver.

Félix asistió a la primera mundial, que se celebró en 1996 en Venezuela. Un año después, a la edad de 17 años, el joven falleció.