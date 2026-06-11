Conoce los beneficios de la educación física adaptada

Practicar voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas o jugar fútbol utilizando un balón con un cascabel en su interior, son algunos ejemplos de lo que se trabaja en la educación física adaptada.

Se trata de un servicio que adapta la educación física a las necesidades y habilidades de niños y jóvenes con necesidades especiales. “Utilizamos materiales y equipos para incluir a esta población en actividades regulares con modificaciones y adaptaciones”, explicó Luis “Papo” Pizarro Maldonado, profesor del Departamento de Psicomotricidad Humana de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que ofrece el grado de Bachillerato en Educación Física Adaptada y Regular.

“Lo que buscamos es, sin importar el diagnóstico del menor, ver cómo podemos trabajar para integrarlo lo más posible a la corriente regular, a la escuela y a la comunidad”, enfatizó el profesor.

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Para trabajar con el menor, el maestro de educación física adaptada debe conocer su diagnóstico, entrevistar a los padres e interactuar con el niño o joven. “Hacemos planes de intervención y trabajamos con las capacidades que tiene el niño para luego trabajar las limitaciones”, abundó Pizarro, quien tiene 25 años de experiencia como profesor y más de 30 trabajando con menores con diversidad funcional.

Entre las adaptaciones que se hacen para que chicos con discapacidad física o diversidad funcional puedan hacer actividad física, mencionó que se puede utilizar un balón con un cascabel adentro para que estudiantes invidentes puedan guiarse por el sonido al jugar fútbol.

Otro ejemplo es el voleibol sentado, en que los jugadores con discapacidades físicas compiten sentados en el suelo, en una cancha más pequeña y con la malla colocada más abajo. Mientras, el baloncesto en silla de ruedas es una versión modificada en que jugadores cuya discapacidad física les impide jugar de pie, participan sentados en sillas de ruedas.

Pizarro también mencionó la boccia, deporte que se puede practicar de forma individual, por parejas o equipos. En una pista rectangular, los jugadores lanzan sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca, a la vez que intentan alejar las de sus oponentes. Lo suelen practicar personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa, de acuerdo con información del Comité Paralímpico Español.

“Este servicio es esencial porque, si no me muevo, no aprendo”, destacó Pizarro, quien resaltó la importancia de la psicomotricidad. Esta es el conjunto de habilidades motoras y mentales que permiten al humano coordinar sus movimientos de manera consciente y eficiente.

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“Necesitamos el movimiento para aprender, por eso vamos desde gatear hasta caminar”, resaltó el profesor. “Con el movimiento, las neuronas empiezan a hacer interconexiones y tenemos más de 100 mil millones de neuronas”, dijo Pizarro, y agregó que estas interconexiones neuronales fomentan el aprendizaje dentro y fuera del salón de clases.