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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Allanamientos de la Policía resultan en arrestos en Ponce y San Juan

En las intervenciones han ocupado armas de distintos calibres y drogas

11 de junio de 2026 - 7:09 AM

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Una de las intervenciones se ha desarrollado en el residencial Arístides Chavier en Ponce. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Al menos 15 personas han sido arrestadas hoy, jueves, en dos operativos de allanamientos de la Policía en Ponce y San Juan.

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Una de las intervenciones se ha desarrollado en el residencial Arístides Chavier en Ponce, donde han detenido a 13 personas, informó el sargento Axel Valencia, portavoz de la Policía.

Por su parte, el director del Negociado de Drogas, Jorge Luyando, a TeleOnce que “tenemos varios detenidos relacionado con evidencia y continuamos en la búsqueda”.

Explicó que habían ocupado municiones, drogas y dinero en efectivo durante el operativo, en el que también participan oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Ponce, en la búsqueda de prueba relacionada con asesinatos.

Mientras, una pareja fue detenida en el sector “Los Bravos de Boston”, de Cantera, en San Juan.

El teniente Wilson Torres, de la División de Drogas Metropolitana, explicó que arrestaron a un hombre de 51 años y una mujer de 32 años.

“Se diligenció una orden de registro y allanamiento contra la residencia. Hasta el momento se han ocupado dos rifles, cargadores, municiones, una pistola y cocaína”, detalló Torres.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAllanamientosPonceSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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