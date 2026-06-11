Allanamientos de la Policía resultan en arrestos en Ponce y San Juan

Al menos 15 personas han sido arrestadas hoy, jueves, en dos operativos de allanamientos de la Policía en Ponce y San Juan.

Una de las intervenciones se ha desarrollado en el residencial Arístides Chavier en Ponce, donde han detenido a 13 personas, informó el sargento Axel Valencia, portavoz de la Policía.

Por su parte, el director del Negociado de Drogas, Jorge Luyando, a TeleOnce que “tenemos varios detenidos relacionado con evidencia y continuamos en la búsqueda”.

Explicó que habían ocupado municiones, drogas y dinero en efectivo durante el operativo, en el que también participan oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Ponce, en la búsqueda de prueba relacionada con asesinatos.

Mientras, una pareja fue detenida en el sector “Los Bravos de Boston”, de Cantera, en San Juan.

El teniente Wilson Torres, de la División de Drogas Metropolitana, explicó que arrestaron a un hombre de 51 años y una mujer de 32 años.