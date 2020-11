La exgobernadora Sila María Calderón hizo un llamado a los electores a votar el martes, 3 de noviembre, por el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

Esto por entender que luego de los escándalos de corrupción y los problemas para distribuir los fondos federales, el país necesita un mejor gobierno.

“Es vital para Puerto Rico votar por Charlie Delgado Altieri. Por ello pido un voto para él", dijo en declaraciones escritas.

“Los últimos cuatro años de gobierno han sido un desastre para nuestro país: corrupción rampante, faltas de respeto públicas y privadas a nuestra gente, ineficacia total en la distribución de los fondos federales a las familias que más lo necesitan y encima, ahora, un plebiscito amañado, y sin consenso, para llevarnos a la brava a convertirnos en algo que no somos”, agregó la exalcaldesa de San Juan.

Las expresiones de Calderón se dan en momentos en que La Encuesta de El Nuevo Día publicada a 48 horas de las elecciones en la que Delgado Altieri recibió el 34% de los votos, mientras su rival por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, obtuvo el 35% para una paridad estadística.

“La única persona que puede salvarnos de este desastre se llama Charlie Delgado Altieri. Puerto Rico merece buen gobierno después de todo lo que nos ha sucedido. Conozco bien a Charlie hace más de veinte años cuando él ganó la elección como Alcalde de Isabela y yo como Gobernadora. Colaboramos juntos por el bien de su Municipio. Es un hombre honrado, sensible y sumamente trabajador. Tengo la confianza de que hará un gran trabajo para nuestro país”, enfatizó Calderón.

“Les pido a los puertorriqueños que no boten su voto, dándolo a uno de los partidos minoritarios que no tienen posibilidad de ganar. Respetamos a todos; pero la realidad es que un voto por ellos es un voto por el PNP, que no se lo merece. Ya yo voté adelantado ayer por Charlie Delgado para Gobernador. Hazlo tú también”, concluyó la ex primera ejecutiva.

Calderón también endosó el pasado viernes a la senadora Rossana López, quien busca la alcaldía de San Juan por PPD.