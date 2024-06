¿Superará la CEE este domingo los errores que llevaron a cancelar las primarias de 2020?

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Meses antes del 9 de agosto de 2020, ya se divisaban los nubarrones que apuntaban al vendaval de errores de las malogradas primarias. Por ejemplo, las papeletas necesarias para el sufragio no llegaron y las rutas –imperativas para llevar el material electoral a los centros de votación– no salieron del Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En aquel entonces, la CEE era dirigida por Juan Ernesto Dávila Rivera . Para las primarias de este domingo, 2 de junio, la presidenta alterna del organismo, Jessika Padilla Rivera , no prevé las mismas fallas, aunque afirma que el evento será histórico por otros elementos.

“La bifurcación de las primarias para el año 2020 tuvo un principal causante, que fue que no llegaron las papeletas a tiempo por distintas razones. No obstante, no se tenía el material completo para poder enviarlo a los centros de votación. Por eso, tengo que decir que (ahora) el material está listo para ser enviado a los centros de votación”, indicó Padilla Rivera.