La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitirá instrucciones a los funcionarios de los centros de votación para que estén disponibles los equipos necesarios para que las personas ciegas puedan votar por teléfono en las elecciones generales de mañana.

Así lo indicó Gabriel Esterrich Lombay, coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, (PAVA por sus siglas en inglés).

Más temprano en la mañana, Esterrich Lombay y el procurador interino de la de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel E. Corchado Méndez, habían denunciado que ese mecanismo había fallado en estar disponible en el voto adelantado y en las primarias, en violación de la “Help America Vote Act”.

Ante esa situación, reclamaron una reunión con el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, que finalmente tuvo lugar esta tarde.

PUBLICIDAD

“Lo que se acordó con el presidente de la CEE es que ellos van a enviar un comunicado a todos los funcionarios de colegio de que tienen que abrir el maletín para el voto telefónico tan pronto abran los colegios”, sostuvo Esterrich Lombay.

“Tienen que abrirlo para que esté disponible tan pronto entre una persona ciega al colegio de fácil acceso”, agregó.

Esterrich Lombay explicó que, “históricamente”, el fallo ha estado en que los maletines con el teléfono designado para ese mecanismo llega con los maletines de las papeletas a los centros de votación, pero se dejan cerrados.

“La violación a los derechos de estos ciudadanos se ha dado cuando llegan las personas ciegas, preguntan por el teléfono para votar, pero como no está abierto, no saben dónde se puso o no está la persona que supuestamente es la que sabe cómo se prepara, pues ese votante decide irse a una caseta acompañado de alguien que le asiste y ya ese voto no es secreto”, explicó Esterrich Lombay.

“El problema es que puede ser un hermano o algún otro familiar, pero esa persona puede ser de otro partido y entonces el votante no sabe que le marcaron algo distinto en la papeleta a lo que era su deseo”, añadió.

Detalló que el teléfono está preparado con una conexión inalámbrica que solo necesita estar conectado a un enchufe de corriente.

Las teclas son de un tamaño que la persona ya reconoce y marca para hacer la selección de los candidatos, en un proceso que tiene unas instrucciones automatizadas similares a las que se utilizan para hacer pagos por teléfono.

“Los ciegos están muy contentos con ese servicio. El issue que vimos en las inspecciones del sábado es que no estaba disponible, provocando que el voto no fuera secreto, en violación a sus derechos”, expuso Esterrich Lombay, quien espera que ahora la situación se corrija.

“La instrucción se va a dar, pero depende de los funcionarios de los colegios. Lo bueno es que por primera vez cambia el discurso de que se queda el maletín cerrado. Ahora tiene que estar disponible”, afirmó.