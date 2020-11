El representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez decidió retirar esta noche su candidatura a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico y anunció que mañana presentará una querella en el cuartel de la Policía en Cataño en un último intento por tratar de detener la elección a celebrarse mientras los casos de COVID-19 en Puerto Rico se salen de control.

El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le concedió al Partido Demócrata en Puerto Rico una dispensa para llevar a cabo el evento en el Centro de Convenciones de Cataño.

“Consciente de la seriedad y gravedad del alarmante alza en los casos de coronavirus, hemos decidido no participar del evento para elegir al liderato demócrata en la Isla a celebrarse mañana, 21 de noviembre de 2020 en el Centro de Convenciones de Cataño. Es momento de ser prudentes, de apegarnos a las leyes y la recién orden ejecutiva que prohíbe los eventos multitudinarios para evitar la propagación del coronavirus. El llamado es a no auspiciar una elección que no garantiza la seguridad de los electores y los expone potencialmente al contagio de un virus, que cada día cobra más vidas en nuestro país. Que el capricho e insistencia de unos pocos no coloquen en riesgo nuestra salud”, sostuvo Hernández Montañez en declaraciones escritas.

Más temprano en el día, los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, el excongresista Luis Gutiérrez y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, también hicieron llamados públicos para que se cancele el evento, todos la misma razón que Hernández Montañez.

Ayer, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, defendió el evento al indicar que se tomarán las medidas necesarias de salubridad y argumentó que la fecha del sábado es la única hábil que queda en el calendario para que se cumpla con el reglamento del Partido Demócrata de Estados Unidos, que dispone que la elección de la directiva tiene que hacerse el mismo año en que la colectividad hace su asamblea general.

Ayer, otras figuras ligadas al Partido Demócrata como los médicos Víctor Ramos y Carlos Mellado también hicieron un llamado a cancelar el evento.

Reclamos similares fueron levantados por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, Isabel Fernández Anguizola, Marlese Sifre y Lara Mercado.