Tres de los candidatos a la gobernación dicen estar comprometidos con la descentralización de Educación y mejorar el retiro de los educadores

Aclaró que la descentralización que promovería en el DE no equivaldría a “llevar la burocracia a las regiones, sino que haya un empoderamiento de las comunidades” en defensa del magisterio y de la comunidad escolar.

“Esta no es la primera vez que yo comparezco ante la Asociación de Maestros. He comparecido en otras dos ocasiones. Las cosas no han mejorado, ¿verdad? Hoy día el DE tiene más fondos que nunca antes en su historia. Un presupuesto consolidado de $5,000 millones, con menos maestros, menos estudiantes y menos planteles”, afirmó el candidato pipiolo.