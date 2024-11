Tribunal determina que conteo del voto adelantado debe continuar aun sin representación de todos los partidos

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Asimismo, Vega Borges solicitó que se dejara sin efecto una resolución emitida por la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera , en la que declaró no ha lugar una petición suya y de la comisionada alterna del PNP, Ciary Pérez Peña , para disponer que los partidos sin representantes en las juntas de balance, al así hacerlo, “renunciaban a su derecho de representación en cualquiera de las etapas del proceso electoral”.

En sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de San Juan por el MVC, Manuel Natal , arremetió contra la decisión judicial por permitir contar el voto adelantado sin balance electoral, y convocó a “personas comprometidas con la democracia para hacerle frente al PNP” . “El PNP está metiendo decenas de empleados públicos a la CEE para forzar a abrir más mesas y, si los otros partidos no tienen suficiente personal..., pueden contar los votos de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) solos”, señaló Natal.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de los comisionados del PPD y Proyecto Dignidad, pero no fue posible al momento de esta publicación.

“Una vez se comienza a contar el voto, nada lo detiene porque la voluntad del sufragio electoral va por encima de cualquier cosa“, expuso el director de la campaña de González, el licenciado Francisco Domenech , al sostener que la contabilización de estos sufragios en adelanto no puede detenerse pasadas las 5:00 p.m. de este martes, una vez cierren los colegios de votación.

El director político de la campaña de González, Ángel Cintrón, sostuvo que el balance es una oportunidad para los partidos, pero no es la obligación del sistema “porque si no, entonces, los partidos tendrían la capacidad de vetar el proceso electoral de Puerto Rico, y así no puede ser”.