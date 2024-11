Incierto cuándo la CEE podrá ofrecer un resultado certero de las elecciones generales

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, no pudo precisar este lunes cuándo podrán ofrecer resultados certeros una vez cierren los colegios electorales debido a los problemas confrontados con las máquinas de escrutinio electrónico, las cuales no leen algunas de las marcas sobre la papeleta.

El problema, enfatizó Padilla Rivera, fue detectado el domingo, aunque reconoció que las pruebas de lógica y precisión en las máquinas se hicieron con marcas ennegreciendo completamente el cuadrante, y el elector acostumbra hacer una X. Las pruebas de lógica y precisión se hacen, de ordinario, 30 días antes de las elecciones generales y buscan cotejar que las máquinas de escrutinio no tienen problemas y leen correctamente todas las marcas válidas en cada papeleta.

Ante este panorama, Padilla Rivera recalcó su llamamiento al electorado para que ennegrezca el cuadrante completo al votar. De no leerse algún trazo, las papeletas serán catalogadas como unas con “marcas indeterminadas” y serán contadas manualmente, aseguró la funcionaria.

“Evidentemente, cuando los colegios cierren y empiecen a transmitir (las máquinas los resultados), nosotros vamos a empezar a recibir resultados. De esos resultados, cuáles están pendientes de escrutar porque son marcas indeterminadas, pues sería especulativo, en este momento, yo decir ‘de un colegio de votación, el 50% tuvo marcas indeterminadas, el otro 50% no’. No pudiera decirlo”, afirmó Padilla Rivera cuando se le preguntó cuándo el país tendría resultados fiables de las elecciones generales de este martes.

“En este momento, yo no puedo decir cuánto tiempo me va a tomar contarlo porque, para mí, es especulativo. No hemos llegado todavía a los centros de votación para saber el por ciento de cuántos votaron, cuántos hay ‘marcas indeterminadas’”, agregó, en conferencia de prensa.

¿Qué ocurre con las máquinas?

Explicó que el nivel de sensibilidad del lector óptico de las 6,073 máquinas de escrutinio electrónico fue cambiado a petición del pleno de la CEE porque estaba leyendo cualquier tipo de marca en la papeleta sin que fuera producto de una selección del elector.

Pero, al cambiarse, solo reconocía cuadrantes ennegrecidos. Padilla Rivera dijo que el simulacro que hizo, a finales de septiembre, con miembros de la prensa y en el que todo salió bien fue con una programación del lector óptico de las máquinas distinta a la que tienen ahora.

Igualmente, reveló que las pruebas de lógica y precisión se hicieron tarde por problemas que confrontó con la programación Dominion Voting Systems, empresa a cargo de realizarlas. Las pruebas debieron comenzar el 1 de octubre, pero no se hicieron hasta finales de mes.

Sobre la decisión de hacer las pruebas con el cuadrante rellenado por completo en la papeleta para cada modalidad de votación, la presidenta alterna de la CEE dijo que se tomó “en pleno”.

“No se consideró el que fuese una X en las pruebas de lógica y precisión. Se ennegreció el cuadrante porque lo que se busca es que, indistintamente tú marques en cualquier parte del cuadrante, sea leído”, respondió cuando se le cuestionó por qué la prueba se condujo sin usar la habitual X.

Representantes de Dominion Voting Systems no estuvieron presentes en la conferencia de prensa convocada por Padilla Rivera. Tampoco estuvieron los cinco comisionados electorales, quienes ya habían advertido que las máquinas de escrutinio electrónico pudieran no leer correctamente una papeleta votada mixto o por candidatura.

Sin embargo, en declaraciones escritas peticionadas por El Nuevo Día, Dominion Voting Systems dijo que las máquinas supuestamente “están funcionando correctamente, y no hay problemas” con ellas. “Esto no es un problema de la máquina: la CEE confirma, prueba y certifica la configuración del escáner de boletas electorales de Dominion antes de su uso”, indicó la empresa.

Padilla Rivera no descartó acudir a los tribunales contra Dominion Voting Systems, empresa con la que la CEE suscribió un acuerdo, en 2015, para la compra/venta de las máquinas de escrutinio electrónico. Las máquinas, que desde julio son propiedad de la CEE, también dieron problemas en las primarias locales de 2 de junio, cuyo escrutinio demoró más de un mes.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, urgió a los electores a ennegrecer los cuadros que aparecen en la papeleta, aunque sostuvo que el voto será contado si hace una x. (Xavier Araújo)

Aunque reiteró su llamado a ennegrecer el cuadrante completo, la presidenta alterna de la CEE no descartó que haya papeletas votadas con una X que sean leídas por las máquinas. Indicó que, ante estos problemas, cuando el elector emita su voto, pueden pasar una de dos cosas: que la máquina lea el voto o no. Ante ese segundo escenario, dijo que corresponde al funcionario de colegio indicarle al elector que debe rellenar más o ennegrecer más el cuadrante. Agregó que quien lo prefiera, puede llevar el marcador, tipo Sharpie, para votar, aunque aseguró que los colegios cuentan con materiales suficientes.

Dijo que no se violentará la secretividad del voto, pues el elector no debe mostrar sus papeletas a nadie mientras lo emite.

El voto adelantado no se contará por completo

Respecto a la preocupación expresada por tres de los cinco comisionados electorales respecto a que las máquinas lean incorrectamente papeletas con votos mixtos o por candidatura, Padilla Rivera manifestó que no tienen “evidencia” que lleve a pensar eso.

Los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad piden que se cuenten todas las papeletas durante el escrutinio.

Padilla Rivera insistió en que hay papeletas de voto adelantado que han sido leídas sin problema alguno. Precisó que ya han recibido aproximadamente 122,000 sobres con papeletas votadas, y un 45% se ha contado o está listo para ser contado porque pasa por tres etapas para verificar que es válido.

“Estamos trabajando arduamente para poderle presentar al país un alto por ciento, no puedo decir que vamos a llegar a un 100% del voto adelantado contabilizado porque ya estamos a menos de 24 horas (de las elecciones generales)”, sostuvo Padilla Rivera.

Sobre los difuntos que quedaron en el registro electoral tras depurarlo, Padilla Rivera no dio una cifra exacta, sino que dijo que rondaba los 6,000. Aclaró que, en cada maletín enviado a los colegios electorales, además del registro electoral, se incluyeron lo que se conocen como “listas salmón” (por el color del papel) con los nombres de personas excluidas, entre otras razones, por su deceso. La presidenta alterna de la CEE, en cambio, no pudo proveer un listado de las recusaciones ni detallar cuántas han prosperado, cifras que se le han solicitado al ente electoral hace semanas, pero no han sido provistas.