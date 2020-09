Aparte de los reclamos por mayores medidas de higienización y seguridad para evitar contagios por COVID-19, la mayor preocupación de gran parte de los trabajadores públicos que hoy se reincorporaron a sus labores de forma presencial es la ausencia de una directriz específica para los empleados con hijos en edad escolar bajo su cuidado.

Muchos empleados, explicó Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), hicieron malabares buscando con quién dejar a sus hijos para presentarse a sus labores por temor a alguna reprimenda y ante la realidad de que la orden ejecutiva emitida la semana pasada es “laxa” en las excepciones que establece para aquellos empleados que pueden continuar haciendo uso del mecanismo del teletrabajo.

“La gobernadora debe dar instrucciones claras a los jefes de agencia tomando en consideración las realidades que vivimos. Nuestro llamado es que se tome en consideración de forma humana la solicitud de cada trabajador y que se emita una comunicación uniforme”, expresó Guzmán.

Sostuvo que han intentado discutir el tema con algunos jefes de agencias y corporaciones, pero no ha sido posible.

El líder sindical de la UGT, sindicato que representa cerca del 10,500 empleados públicos, reafirmó su reclamo de un mayor cumplimiento en los protocolos de salud y seguridad, específicamente en cuanto a los abastos de los artículos de seguridad personal y el posible hacinamiento en algunos espacios de trabajo.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, por su parte, llamó a los empleados públicos a reportar cualquier incumplimiento por parte de las agencias gubernamentales a través del 787-754-2172 o la dirección [email protected]. “Queremos unos empleados públicos que estén tranquilos, que estén seguros”, expresó la primera ejecutiva en entrevista radial con WKAQ 580.

El presidente de Servidores Públicos Unidos (SPU), Benjamín Borges, coincidió con las preocupaciones esbozadas por Guzmán. Sostuvo que los problema de falta de equipo y fallas en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento se agravaron hoy entre los empleados del Departamento de la Familia de los pueblos de Loíza, Yauco, Guánica y Yabucoa, quienes trabajan desde espacios provisionales.

Sobre el reclamo para los padres y madres que no tienen cuidado para sus hijos, dijo que han llevado el planteamiento a los titulares de las agencias. “No queremos que las familias tengan que escoger entre se va a la escuela y se estudia o se trabaja. Eso es propio del Puerto Rico del siglo 19 y esa no es la situación que queremos ver y esa es la dicotomía de muchos empleados para poder asegurarse que sus hijos están estudiando”, señaló Borges.

En su caso, dijo, le hizo una petición de reunión urgente al jefe de Familia, Orlando López, así como al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, y ninguna de las solicitudes ha sido respondida.

“Nos preocupa el ambiente de dejadez y la actitud de despreocupación. Eso de la salvación es individual, es preocupante que sea un mensaje de política pública porque si bien todos tenemos que tener una responsabilidad social no es menos cierto que aquí se escogen los gobiernos para que encarrilen esto”, sentenció el presidente del SPU, gremio que representa a 12,000 empleados públicos en 14 unidades apropiadas. De estos, dijo, unos 10,000 ya laboraban de forma presencial.

Antonio Cabán, presidente de la Federación Central de Trabajadores, reclamó que previo al reinicio de las labores presenciales se debió hacer un censo para identificar los empleados con niños pequeños y ayudarlos a identificar alguna alternativa. “Estamos como los otros sindicatos que prácticamente no nos han dado ninguna información de cómo iba a ser la reapertura, no se sentaron con nosotros”, expresó.