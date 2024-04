Víctor Ramos seguirá como “colaborador voluntario” en la campaña de Jenniffer González

“Una de las cosas que hacemos es que buscamos legislación federal, cómo se hace en otras jurisdicciones. Me reúno con IPAs, me reúno con Centros 330, hospitales, con las distintas asociaciones”, aseveró. “Mientras más personas puedan revisar qué funciona y no funciona, y las recomendaciones que tengan, las recibo. Eso no significa que las voy a acoger. Las recibo y las analizo”, puntualizó la comisionada residente.