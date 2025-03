Victoria Ciudadana comienza a recoger endosos para su reinscripción: “No le tenemos miedo a las cosas”

“Somos un partido audaz y atrevido. No le tenemos miedo a las cosas . En las elecciones pasadas, de 2024, aceptamos entrar en una alianza, una alianza audaz, donde sabíamos que una de las posibles cosas era no tener la inscripción y hoy estamos, precisamente, en la reinscripción”, expresó la coordinadora general del MVC, Ana Irma Rivera Lassén .

Una vez reinscritos, el MVC tendría representación en la CEE, pero no sería “propietario”, como nombra el Código Electoral de 2020 a los comisionados electorales de las colectividades que mayor cantidad de votos íntegros obtuvieron en la papeleta estatal .

Rivera Lassén mencionó que las actividades de recogido de endosos continuarán en el resto de los distritos, y que las personas no tienen que ser miembros del MVC para apoyar la reinscripción.

“Puede ser de cualquier partido o no ser de ninguno, (pero) tiene que ser una persona electora inscrita y no haber dado endoso, en este ciclo electoral, a ningún otro partido. No hay ningún otro partido, que sepamos, buscando endosos en estos momentos”, dijo.